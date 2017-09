Claude Julien ne mâche pas ses mots

L’entraîneur-chef Claude Julien n’a pas mâché ses mots pour commenter les performances de certains joueurs au camp d’entraînement des Canadiens, après une troisième défaite en autant de matchs préparatoires de ses troupes.

«Il y a des joueurs qui rendent les décisions plus faciles qu'on pensait», a-t-il lancé durant son point de presse, en se gardant de nommer quiconque.

Le pilote a été également questionné sur la soirée de travail du défenseur québécois en essai professionnel Éric Gélinas, qui a marqué le seul but des siens jeudi, dans un revers de 3 à 1 face aux Devils.

«Ce que je peux dire jusqu’à maintenant, c’est qu’il a joué des matchs pré-saison et on continue de le regarder. Ça veut dire qu'il est encore dans l'équation.»

«Je continue à regarder les choses qu'il fait. Il bouge bien la rondelle pour les sorties de zone, je regarde comment il se comporte quand les attaquants adverses s'amènent vers lui, ses pivots, toutes les choses... Je me questionne aussi à savoir pourquoi il était dans les mineures l'an passé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer dans la Ligue nationale, car il l'a déjà fait», a analysé Julien avec réalisme.

Si Victor Mete et Charles Hudon se démarquent jusqu’ici, d’autres jeunes joueurs se font plus vraisemblablement plus silencieux. Nikita Scherbak et Jacob de la Rose, notamment, n’ont récolté aucun point lors de leurs matchs préparatoires.

Les Canadiens viennent par ailleurs tout juste de retrancher sept joueurs de leur camp d’entraînement.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.