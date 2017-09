Carabins : une occasion d’apporter les correctifs

Malgré une victoire de 28-1 face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke la semaine dernière, les joueurs et les entraîneurs des Carabins de l’Université de Montréal ont quitté le CEPSUM avec des sentiments partagés.

Malgré une récolte de 555 verges, les Bleus ne menaient que par le pointage de 10-1 après trois quarts de jeu. Tous les points au tableau étaient le résultat de bottés de Louis-Philippe Simoneau et d’un touché de sûreté.

L’entraîneur-chef Danny Maciocia préfère toutefois voir le bon côté des choses. Sa formation affrontera ses rivaux installés de l’autre côté du Mont-Royal, les Redmen de McGill, vendredi. Ces derniers ont subi une raclée de 68-16 contre les Stingers de Concordia, en fin de semaine dernière.

Il s’agira donc d’une bonne occasion de rajuster le tir du côté de l’unité offensive.

«Ce qu’on n’a pas été capables de faire, c’est de convertir nos chances de marquer en points», a dit Maciocia.

«Il ne faut pas penser que ça va se régler tout seul, mais ce n’est pas inquiétant si on apporte les correctifs nécessaires.»

Même si chaque club représente un défi, le pilote s’attend à un gain sans équivoque du club, au stade Percival-Molson.

«Il faut aller chercher une victoire, mais une victoire avec laquelle on va être à l’aise avant la semaine de congé. On veut vraiment dominer sur les trois facettes du jeu.»

Caron sur la bonne voie

Maciocia n’a pas voulu jeter le blâme sur ses joueurs, à la suite d’un résultat en demi-teinte.

Le quart-arrière Samuel Caron a dû attendre jusqu’à la toute fin du match avant de permettre à l’attaque d’inscrire ses premiers points, mais l’instructeur y voit une preuve de leadership de son meneur.

Caron a réussi une passe de touché en direction de Guillaume Paquet avec moins de quatre minutes à jouer, avant de franchir lui-même la ligne des buts sur une course de six verges, quelques instants plus tard.

«Dans les dernières minutes du match, Sam a démontré quel genre de leader il est», a expliqué Maciocia.

«Sam connaît une très bonne semaine d’entraînement et il va très bien. Que ce soit Caron ou Gabriel Cousineau [l'ancien quart des Carabins], tous les quarts vont connaître des matchs difficiles. L’important, c’est comment tu t’en remets.»