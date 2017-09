Atlanta United FC, le train sans freins

Publié aujourd'hui à 18h32

Mis à jouraujourd'hui à 18h36

L’Impact de Montréal aime jouer avec les nerfs de ses partisans. C’est quand plus personne n’y croit que l’équipe fait des miracles. Une mentalité «nous contre tout le monde» qui lui sert plutôt bien depuis 3 ans.

Mercredi soir, la troupe de Mauro Biello a réalisé un tour de magie en infligeant au Toronto FC sa première défaite à domicile de la saison. Une vraie claque au visage. Il a fallu une humiliante défaite contre Minnesota, une sortie de Nick De Santis, mais surtout toute la distraction que ces petits drames ont causé pour que l’équipe se serre les coudes. Dommage que le gouffre doive être si proche pour créer cette étincelle.

Les talons dans le vide, le XI montréalais affrontera un autre monstre à trois têtes, dimanche, à Atlanta.

L'éclosion du Atlanta United FC

Le bébé favori de la MLS est maintenant grand. Le mois de septembre aura été la véritable éclosion du Atlanta United FC.

Ce n’est plus un secret pour personne, j’ai prédit en début d’année une saison du tonnerre pour Atlanta United. Le recrutement de cette équipe a été exceptionnel et l’entraîneur Gerardo Martino a vu neigé. L’équipe d’expansion a vécu des moments forts, puis des moments plus difficiles tout au long de la saison. Mais l’inconstance semble être une chose du passé, Atlanta fait désormais peur à toutes les équipes de la MLS.

Non seulement Atlanta deviendra la première équipe d’expansion à se qualifier pour les éliminatoires depuis les Sounders en 2009, la troupe de «Tata» Martino vise au minimum la 4e place dans l’Est, puisqu’elle veut jouer son premier match d’après-saison à domicile.

Si défensivement l’équipe accorde parfois quelques buts douteux, offensivement elle est munie de véritables armes de destruction massive.

Le Vénézuélien Josef Martinez est actuellement le meilleur attaquant de la MLS. En début d’année, l’ancien de Torino marquait à un rythme effréné. Puis il s’est blessé deux fois successivement. Depuis son retour, il n’est plus ce qu’il était en début de saison... il est encore meilleur. Martinez a marqué huit fois lors des quatre derniers matchs. Il totalise maintenant 17 buts en 15 matchs! Imaginez, le Vénézuélien est dans la course au soulier d’or, à deux filets du meneur, David Villa. Sauf que Martinez a joué 1063 minutes de moins que la légende espagnole.

Martinez marque en ce moment 1,38 but par 90 minutes de jeu. Un record du circuit Garber. Mais si Martinez est en mesure de produire à ce rythme, c’est qu’il est soutenu par des joueurs d’exception.

Miguel Almiron, par exemple. Le jeune Paraguayen de 24 ans fait rager ses adversaires, qu’il soit utilisé à gauche ou en tant que numéro 10. En plus d’être très technique, Almiron a des fusées à la place des pieds. L’intérêt des grandes équipes d’Europe est bien présent dans son cas et Atlanta pourrait recevoir des offres très alléchantes dans un futur rapproché. Almiron compte 9 buts et 13 passes décisives cette saison.

Le troisième joueur désigné d’Atlanta est un ancien coéquipier d’Ignacio Piatti à San Lorenzo, en Argentine. Hector Villalba a été utilisé sur l’aile droite et en tant qu’attaquant cette saison. À l’instar de ses coéquipiers, l’Argentin se sert à merveille de ses deux atouts principaux : sa vitesse et sa technique. Il a marqué onze buts et obtenu neuf passes décisives cette saison.

Yamil Asad en est un autre. Le compatriote de Villalba patrouille l’aile gauche et tant sa capacité à centrer que celle de couper vers le filet font de lui un élément offensif dangereux. Ses six buts et douze passes décisives en font foi.

Bref, la défensive montréalaise en aura plein les bras. Les preneurs aux livres devraient normalement favoriser Atlanta largement... mais si vous avez retenu la leçon, vous vivrez assurément un joli dilemme.