Andre Ward accroche ses gants

Le boxeur américain Andre Ward a créé un choc dans le monde de la boxe, jeudi, en annonçant sa retraite sportive à 33 ans.

«Je me retire car mon corps ne peut plus supporter la rigueur de ce sport, de plus mon désir de combattre a disparu», a déclaré le détenteur des ceintures de la World Boxing Association (WBA) de l’International Boxing Federation (IBF) et de la World Boxing Organization (WBO), considéré comme un des meilleurs boxeurs de la planète.

«J'ai ressenti la dimension physique de la boxe pas seulement sur le ring, mais aussi à l'entraînement, dans la préparation, et cela a commencé à se faire sentir ces deux ou trois dernières années. J'ai continué malgré tout, mais là j'ai senti que c'était le moment.»

Invaincu en 32 combats professionnels, Ward (32-0-0, 16 K.-O.) a défendu ces titres deux fois plutôt qu’une contre le Russe Sergey Kovalev (30-2-1, 26 K.-O.) au cours de la dernière année.