Aaron Hernandez souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique

Le centre d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) de l’Université de Boston a annoncé jeudi par voie de communiqué qu’Aaron Hernandez souffrait de cette maladie associée aux commotions cérébrales lors de son suicide en prison.

«Un étude neuropathologique sur le cerveau d’Aaron Hernandez a été menée par docteure Ann McKee, professeure de pathologie et de neurologie à l’école de l’Université de Boston et directrice du centre ETC», était-il écrit dans le communiqué.

«Selon des trouvailles caractéristiques en neuropathologie, docteure McKee conclut que M. Hernandez avait de l’encéphalopathie traumatique chronique de niveau 3 sur 4 (le niveau 4 étant le plus sévère). Ce diagnostic a été confirmé par un second neuropathologue.»

À la lumière de cette découverte de l’Université de Boston, la famille d’Hernandez, meurtrier d’Odin Lloyd fils en 2013, poursuivra la National Football League (NFL) et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ancienne équipe de l’ailier rapproché de carrière dans le football professionnel.

