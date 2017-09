Une chance à saisir pour Ales Hemsky

Ales Hemsky a déjà connu des saisons de 77, 53, 71 et 66 points. Mais c’était pratiquement à une autre époque. C’était avec les Oilers d’Edmonton de 2005-2006 à 2008-2009.

À 34 ans, Hemsky a encore espoir de replacer sa carrière sur la bonne voie. Après trois saisons décevantes, surtout sur le plan offensif, avec les Stars de Dallas, le Tchèque a opté pour une nouvelle aventure avec le Canadien à Montréal.

Pour ses premiers jours au camp, Hemsky a reçu ce qu’il espérait, soit une chance de redorer son blason. L’ailier droit a obtenu la première audition au sein du premier trio de l’équipe aux côtés de Jonathan Drouin et du capitaine, Max Pacioretty.

« Je reviens d’une saison frustrante où j’ai joué seulement 15 matchs l’an dernier à Dallas, a rappelé Hemsky. J’avais subi une blessure importante à la hanche. Maintenant, je me sens bien. Et j’ai l’intention de démontrer que je peux encore jouer un rôle important dans la LNH. »

Le souvenir de Semin

Il y a deux ans, Marc Bergevin avait parié sur Alexander Semin. Le directeur général du Canadien avait espoir qu’un changement de décor lui permettrait de relancer sa carrière. Après 15 matchs seulement, Semin avait rompu son contrat (1,1 million pour une saison) afin de retourner chez lui en Russie. Il avait terminé l’année avec le Metallurg de Magnitogorsk dans la KHL.

Deux ans plus tard, Bergevin se croisera les doigts pour obtenir un meilleur retour sur son investissement. Hemsky n’a pas la même personnalité que Semin. Déjà là, c’est un bon départ.

Pour le CH, Hemsky représente un plan B ou même C. L’objectif de Bergevin était de s’entendre avec Alexander Radulov. Mais une fois que Radulov a décidé de poursuivre sa carrière avec les Stars de Dallas, Hemsky est devenu une alternative à un prix modique.

Le CH lui a consenti un contrat d’un an d’une valeur d’un million de dollars.

En conférence de presse avant le match contre les Capitals de Washington au Centre Bell, Claude Julien a offert des propos très réalistes au sujet de l’ancien des Oilers, des Sénateurs et des Stars.

« On a évalué ce qu’Ales a fait dans le passé, mais on n’a pas trop regardé sa dernière saison en raison de sa blessure, a mentionné Julien. Avec le contrat que nous lui avons donné, ça avait beaucoup de sens. C’est maintenant à lui d’arriver ici et de faire ses preuves. Il doit nous démontrer qu’il peut jouer un rôle important, comme il le faisait dans le passé. »

Un deuxième séjour au Québec

Avant de faire le saut avec les Oilers en 2002-2003, Hemsky a porté pendant deux ans les couleurs des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ.

« J’avais 17 ans seulement quand j’ai quitté la République tchèque pour venir à Hull (Gatineau), s’est rappelé Hemsky. J’étais jeune. Je ne me posais pas trop de questions à cette époque et je m’amusais à jouer au hockey. À mon arrivée avec les Olympiques, je devais apprendre l’anglais alors je n’ai pas eu la chance de parler en français. »

À ses deux saisons avec les Olympiques, Hemsky a été coéquipier de Maxime Talbot et du défunt Roberto « Bob » Bissonnette.