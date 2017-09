David Desharnais marque dans la victoire des Rangers

David Desharnais a inscrit un but dans une victoire de 4-3, en prolongation, des Rangers face aux Devils du New Jersey, mercredi, à New York.

L’ancien du Canadien de Montréal a porté le pointage de 3-2, en faveur des siens, en complétant un jeu amorcé par Kevin Shattenkirk et Chris Kreider.

C’est Filip Chytil qui a tranché le débat, lors de la période supplémentaire.

Kreider et Kevin Hayes ont également touché la cible, dans la victoire.

Pavel Zacha, Brian Gibbons et Jimmy Hayes ont assuré la réplique, du côté des Devils.

Henrik Lundqvist et Alexandar Georgiev ont repoussé 26 des 29 tirs dirigés vers eux, tandis que Cory Schneider et MacKenzie Blackwood ont accordé quatre buts sur 29 tirs.