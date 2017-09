Un départ canon pour Philippe Lemieux-Cardinal

Lors du camp d’entraînement, l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal Danny Maciocia ne cachait pas qu’il avait perdu quelques bons éléments au sein de sa ligne défensive. Si certains partisans avaient des craintes quant à l’efficacité du front défensif, les performances de la recrue Philippe Lemieux-Cardinal les ont probablement rassurés.

Le géant de 6 pi 5 po et 235 lb a terminé son parcours collégial l’an passé avec les Phénix du Collège André-Grasset et il n’a pas perdu de temps avant de se faire remarquer.

Lors du premier duel de la saison face aux Stingers de Concordia, Lemieux-Cardinal faisait partie d’une rotation avec quelques autres coéquipiers, mais il a rapidement gagné la confiance de ses entraîneurs. Face au Rouge et Or de l’Université Laval, le joueur de ligne défensive a poursuivi son bon travail pour se mériter le titre de joueur par excellence en défensive, au Québec, pour une deuxième fois en autant de semaines dans le circuit.

«Honnêtement, je ne m’attendais pas trop à jouer de cette façon, a admis le sympathique gaillard. On m’a dit que j’allais pouvoir aider du mieux que je peux et profiter de chaque moment pour me faire valoir.»

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a su saisir sa chance et qu’il met tous les efforts nécessaires afin de demeurer un danger constant pour les quarts-arrière adverses.

«C’est clairement un jeune qui a tout un avenir, a avoué Maciocia sans hésitation. Il ne faut toutefois pas s’attendre à ce qu’il gagne le titre de joueur de la semaine après chaque match. Ce serait malhonnête de lui demander ça et il n’a pas besoin d’une pression comme celle-là.»

Après le troisième match des siens face au Vert et Or de Sherbrooke, c’est son coéquipier Samuel Rossi qui a mérité l’honneur en défensive, mais Lemieux-Cardinal a tout de même réalisé un solide plaqué qui a mené à une interception.

«C’est un jeune très tranquille et toujours bien concentré. Il s’entend bien avec tout le monde, il est "sharp" et pose de bonnes questions pendant les séances vidéos.»

Une inspiration

Malgré qu’il ait seulement trois matchs d’expérience au niveau universitaire, il est évident que l’étudiant en Éducation physique et santé a énormément de potentiel.

Les récents parcours de Laurent Duvernay-Tardif et d’Antony Auclair dans la NFL font en sorte que plus de joueurs du Québec pourraient avoir la chance d’évoluer dans la meilleure ligue de football au monde et Lemieux-Cardinal en est bien conscient.

«Ce que ces deux gars-là font, ça ouvre les portes pour d’autres comme moi. Les recruteurs vont commencer à regarder plus ce qu’on fait et il y a du talent ici.»