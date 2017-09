Un combat-revanche Alvarez-Golovkin déjà en négociation

La planète boxe est à peine remise du verdict nul controversé que, déjà, un combat-revanche entre le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez et Gennady Golovkin apparaît dans les plans.

Les représentants d’Alvarez et de Golovkin entrent à nouveau en phase de négociation cette semaine pour la tenue d’un autre combat d’unification des poids moyens, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN, mardi.

La juge Adalaide Byrd a soulevé plusieurs interrogations en attribuant la victoire à Alvarez en remettant une carte de 118-110 au terme d’un des combats les plus attendus des dernières années. En comparaison, les deux autres officiels ont attribué des pointages de 115-113 pour Golovkin et de 114-114, ce qui a donné une décision nulle. Byrd est maintenant en congé forcé par la Commission athlétique du Nevada.

Déjà, au terme du gala tenu le 16 septembre dernier au T-Mobile Arena de Las Vegas, «GGG» et «Canelo» convenaient de s’affronter à nouveau dans le futur. Le Kazakh détient les ceintures du World Boxing Council (WBC), de la World Boxing Association (WBA), de l’International Boxing Federation (IBF) et de l’International Boxing Organization (IBO) dans la catégorie, tandis que le Mexicain possède le titre du réputé magazine The Ring.