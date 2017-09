Un but pour Mikhail Sergachev dans la victoire du Lightning

Mikhail Sergachev a marqué son premier but dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay, qui s’est imposé 4-3 face aux Hurricanes, mercredi soir, dans un match préparatoire disputé en Caroline.

De son côté, Boris Katchouk a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs, en milieu de troisième période.

...and this might be a better look at the Sergachev goal pic.twitter.com/3muoQ1XJJM