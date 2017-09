Quels joueurs pourraient éclore cette saison?

Jonathan Marchessault a fini la dernière saison avec un impressionnant total de 30 buts. Qui se fera remarquer en sortant de nulle part au cours de la prochaine saison? Voici un tour d’horizon des équipes de la LNH.

Ducks d’Anaheim

Nick Ritchie, qui a inscrit 14 buts et 28 points la saison dernière, veut avoir un rôle plus important cette année. S’il parvient à se glisser dans l’un des deux premiers trios, il pourrait atteindre la marque de 20 buts et des 40 points.

Coyotes de l’Arizona

Dans la deuxième moitié de sa dernière campagne, Brendan Perlini a impressionné avec ses 14 buts en 57 matchs, et son taux de réussite de 15,2 % avec ses tirs au but.

Bruins de Boston

Bien qu’il soit resté à l’écart du jeu un bon moment la saison dernière en raison de blessures à un pied et au haut du corps, Frank Vatrano a quand même compté 10 buts en 44 matchs. Avec son lancer, il peut être un joueur de 25 buts s’il reste en santé.

Sabres de Buffalo

Les Sabres en attendront davantage de Johan Larsson. Il ne sera probablement pas l’un des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe, mais ses habiletés défensives et offensives pourraient faire de lui une menace des deux côtés de la patinoire.

Flames de Calgary

Sam Bennett a signé son nouveau contrat au début septembre et maintenant il aura la chance de montrer aux Flames que les négociations en valaient la peine. Il a le talent pour être un marqueur de 20 buts, ce qu’il pourrait devenir dès cette saison.

Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes s’attendent à l’éclosion de Scott Darling. C’est pourquoi ils ont conclu avec lui une entente de quatre ans pour 16,6 millions $ même s’il n’a jamais été gardien numéro un auparavant. En plus de ses 6 pi 6 po, Darling a tous les atouts pour connaître le succès.

Blackhawks de Chicago

Après avoir quitté la ligue américaine pour jouer à temps plein dans la LNH en janvier dernier, Nick Schmaltz a été le cinquième meilleur marqueur des Hawks. C’est un fabricant de jeu talentueux qui a le potentiel de jouer au centre du trio de Patrick Kane cette saison.

Avalanche du Colorado

Mikko Rantanen a bien joué pour une mauvaise équipe la saison dernière, et il devrait faire encore mieux au cours de la prochaine campagne.

Blue Jackets de Columbus

Oliver Bjorkstrand passe sous le radar à Columbus. S’il arrive à saisir ses opportunités, il n’y a pas de raison de douter qu’il puisse être l’un des cinq meilleurs marqueurs des Blue Jackets.

Stars de Dallas

Après avoir raté la dernière saison, Mattias Janmark sera de retour cette année. Jumelé à Jason Spezza, il pourrait très bien connaître une campagne de 20 buts et de 40 points.

Red Wings de Detroit

Après avoir marqué 17 buts et 36 points la saison dernière, Anthony Mantha pourrait atteindre un autre niveau cette année. Il commencera la saison dans la LNH et a le potentiel de devenir l’un des marqueurs les plus impressionnants de la ligue.

Oilers d’Edmonton

Avec une saison de 50 points sous la ceinture, Ryan Strome n’a pas encore démontré tout son potentiel. À Edmonton, avec des jeunes joueurs talentueux comme Connor McDavid et Leon Draisaitl, il aura l’occasion de le faire.

Panthers de la Floride

Mike Matheson n’a pas reçu beaucoup de crédit pour ses performances l’an passé, mais il a été bon. Cette saison, il pourrait être encore meilleur, surtout s’il a la chance de jouer aux côtés d’Aaron Ekblad.

Kings de Los Angeles

Derek Forbort a impressionné l’an dernier aux côtés de Drew Doughty. Maintenant, on attendra encore plus de lui. Il ne comptera pas beaucoup de buts, mais sa valeur pourrait augmenter énormément.

Wild du Minnesota

Le Wild avait des choix à faire à la ligne bleue et a décidé d’y aller avec Matt Dumba, qui a inscrit 11 buts et 34 points l’an dernier. Ces chiffres devraient augmenter puisque son rôle sera plus important.

Canadiens de Montréal

La performance de 18 buts d’Artturi Lehkonen a impressionné. Le manque de profondeur à l’avant du Canadien lui permettra de prouver que ce n’était pas un coup de chance.

Predators de Nashville

Une jambe cassée a coûté à Kevin Fiala une grande partie des séries éliminatoires, mais il a connu des moments brillants au début du parcours des Predators. Fiala est prêt à démontrer qu’il peut jouer à un haut niveau sur une base quotidienne.

Devils du New Jersey

En raison d’une blessure, Travis Zajac n’était pas à son meilleur la saison dernière. Mais il a le potentiel d’apporter beaucoup sur le plan offensif lorsqu’il est en forme. Ça pourrait être le cas cette saison.

Islanders de New York

À sa deuxième saison, Anthony Beauvillier sera jumelé à Mat Barzal et Josh Ho-Sang, deux attaquants talentueux. C’est peut-être tout ce qui lui manquait pour éclore véritablement.

Rangers de New York

Mika Zibanejad pourrait très bien connaître une saison de 60 à 70 points. Alors que Derek Stepan est parti en Arizona et que le rôle de centre numéro un est vacant, la porte est grande ouverte pour Zibanejad.

Sénateurs d’Ottawa

Fredrik Claesson pourrait jouer aux côtés d’Erik Karlsson cette saison et s’avérer un défenseur vraiment surprenant.

Flyers de Philadelphie

Travis Konecny a inscrit 11 buts et 28 points la saison dernière alors qu’il jouait 14 minutes par match. Cette saison, il jouera beaucoup plus aux côtés de Claude Giroux et Jakub Voracek ce qui devrait faire augmenter sa production.

Penguins de Pittsburgh

Jake Guentzel a démontré tout son talent pendant les éliminatoires en inscrivant 13 buts, lui qui en avait marqué 16 en 40 matchs pendant la saison régulière. Il a le potentiel d’être un marqueur de 30 buts.

Sharks de San Jose

Timo Meier passera du quatrième trio aux deux premiers cette saison avec les Sharks. Il pourrait éventuellement jouer avec Joe Thornton et Joe Pavelski. Une opportunité en or pour lui.

Blues de St. Louis

Robby Fabbri a manqué presque la moitié de la dernière saison qui s’annonçait pour lui très bonne. Cette année, il voudra se faire valoir et pourrait atteindre le plateau des 55 points.

Lightning de Tampa Bay

L’échange de Jonathan Drouin, a laissé plus de place à Brayden Point, qui pourrait jouer avec Steven Stamkos. Il aura donc plus d’opportunités et pourrait connaître la meilleure saison de sa carrière.

Maple Leafs de Toronto

Si Kasperi Kapanen réussit à se tailler une place dans l’alignement des Leafs, il sera à surveiller de très près.

Canucks de Vancouver

Troy Stecher a été impressionnant l’an dernier. Le défenseur qui venait de se joindre à l’équipe a réussi à marquer trois buts et à inscrire 24 points de la ligne bleue. Avec un peu de soutien, il pourrait améliorer sa production offensive.

Golden Knights de Vegas

Shea Theodore a tout le potentiel de devenir un joueur de premier plan à la ligne bleue. Rapidement, il devrait faire sa place chez les Golden Knight et emballer les partisans.

Capitals de Washington

Andre Burakovsky aura un rôle plus important dans la formation et ça devrait paraître beaucoup sur sa contribution offensive, lui qui a réussi à obtenir 29 buts et 73 points à ses 143 derniers matchs, en jouant en moyenne 13 minutes par soir.

Jets de Winnipeg

Les Jets ont beaucoup de bons jeunes joueurs, ce qui permet à Joel Armia de passer sous le radar. Son talent est impressionnant et il n’hésite pas à utiliser sa grande taille. Il pourrait connaître une saison surprenante.