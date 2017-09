Prolongation de contrat imminente pour Marco Estrada avec les Blue Jays

Marco Estrada s’approcherait d’une prolongation de contrat d’un an avec les Blue Jays de Toronto et l’annonce officielle pourrait avoir lieu aussi tôt que mercredi, selon ce qu’ont rapporté le site officiel du baseball majeur et le réseau Sportsnet mardi.

Le lanceur droitier reste donc dans une rotation semblable à celle de la présente saison 2017 menée par le jeune Marcus Stroman, Aaron Sanchez et J.A. Happ.

C’est dire que le souhait d’Estrada est exaucé. Le Mexicain de 34 exprimait récemment son désir de rester à Toronto, même si les Jays ont tenté de l’échanger avant la date limite cette saison.

Estrada terminera bientôt une saison en dents de scie dans une année compliquée pour les Jays (71-80), dont le résultat net commence à ressembler distinctement à une dernière place dans la section Est de la Ligue américaine.

L’artilleur affiche un dossier de neuf victoires contre huit revers en 31 départs, ainsi qu’une moyenne de points mérités de 4,84, la plus élevée depuis qu’il remplit les fonctions de lanceur partant dans le baseball majeur, soit 2012, à l’époque où il portait les couleurs des Brewers de Milwaukee.