Oscar Rivas vers les portes du top 10 mondial

Groupe Yvon Michel (GYM) entreprendra sa nouvelle saison le 28 septembre prochain avec un gala au casino de Montréal. En carte principale, les amateurs auront droit à un combat de poids lourds, mettant en vedette Oscar Rivas, aussi surnommé «Kaboom»!

«C'est le son que ça fait lorsque je frappe un adversaire, a lancé en riant le colosse de 230 lb en entrevue avec TVA Sports, mercredi en marge d’un entraînement.



Originaire de la Colombie, Rivas est arrivé au pays en même temps que son bon ami Eleider Alvarez.



«Nous sommes arrivés ensemble au Canada et depuis nous sommes comme deux frères. Je suis sa carrière autant qu'il suis la mienne.»



Et comme Alvarez, Rivas a su s'adapter à la culture Québécoise. «J'ai une blonde québécoise. Disons que ça aide», a-t-il répondu, lorsque nous lui avons souligné la qualité de son français.



Or, ses objectifs son bien plus que locaux. L'athlète de 30 ans ne vise rien de moins qu'un éventuel combat de championnat du monde.



«Comme tous les boxeurs, mon objectif est d'obtenir un combat de championnat du monde dans les prochaines années. Je suis prêt de montrer à tout le monde que je suis capable», a-t-il conclu.



Advenant qu'il l'emporte le 28 septembre prochain face à Carl Drummond, Rivas mettra la main sur le titre NABF, ce qui lui ouvrirait les portes du top 10 mondial.