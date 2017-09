Nouvelles règles et standards pour la saison 2017-2018

Publié aujourd'hui à 15h51

Mis à jouraujourd'hui à 16h06

Les Canadiens de Montréal n’ont joué qu’une partie préparatoire et l’arbitrage soulève déjà des questions (ou les passions!).

Afin de bien comprendre, voici les changements au livre de règlements ainsi que l’emphase mise sur certaines règles de jeu.

Règle 78.7 - Contestation de l’entraîneur pour hors-jeu sur un but

Si après contestation, il est déterminé que le ce n’était pas un hors-jeu, le but sera accordé et l’équipe ayant contesté se verra décerner une pénalité mineure pour avoir retardé la partie.

Il est important de savoir que l’équipe ne doit pas posséder de temps d’arrêt pour contester un hors-jeu et ne perdra pas celui-ci si elle perd la contestation.

Règle 87.1 - Temps d’arrêt

Aucun temps d’arrêt ne sera accordé à une équipe qui dégage son territoire illégalement.

Un entraîneur demandait parfois un temps d’arrêt pour reposer ses joueurs, ce sera maintenant interdit.

Règle 80.2 et 80.4 - Toucher la rondelle plus haut que la hauteur permise

Si un joueur en supériorité numérique touche la rondelle plus haut que la hauteur permise en territoire adverse, la mise en jeu ne se fera plus dans le territoire défensif, mais bien en zone neutre comme pour la même infraction à cinq contre cinq.

Règle 61 - Coups de bâton

Afin de prévenir les coups de bâton prêts des mains, un standard plus rigoureux sera appliqué. Les officiels ont reçu l’ordre de pénaliser tout joueur qui ne tente pas de jouer la rondelle et qui donne un coup de bâton sur ou près des mains. Le tout dans le but de prévenir les blessures comme celles subies par Marc Methot et Johnny Gaudreau, notamment.

Règle 76 - Mises en jeu

Le règlement ne change pas, mais les juges de lignes seront plus sévères sur l’application, principalement à l’intérieur du cercle. Les joueurs de centre devront se placer à l’intérieur des lignes sur la patinoire (deux lignes en forme de L) et placer leur bâton dans la partie blanche du cercle. Le joueur en défensive en premier et le joueur en attaque par la suite.

Si un joueur de centre touche aux lignes ou bougent prématurément, il sera expulsé. Une deuxième infraction sur la même mise en jeu résultera en une pénalité mineure à l’équipe fautive. Les joueurs devront respecter le cercle et les lignes pour les ailiers.

Le but de l’application sévère de cette règle est de rétablir l’intégrité des mises en jeu, de réduire les contacts casque à casque et de rendre le travail des juges de lignes plus sécuritaire.

Bien des gens sont déjà sceptiques sur la durée de l’application des standards sur les mises en jeu et les coups de bâton. Il est vrai que dans le passé, il est déjà arrivé qu’il y ait eu relâchement. Mais j’ai vécu l’application plus rigoureuse du standard relatif à l’accrochage en 2004, un changement majeur, et nous avons été supportés dans notre travail. Ça a fonctionné et aujourd’hui le jeu n’a jamais été aussi rapide.

Il y a volonté de changement et si les officiels sont supportés, je n’ai aucune raison de croire que ça ne fonctionnera pas.

On s’en reparlera à la fin de la saison.