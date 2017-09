Marc-Olivier Brouillette rejoint les Roughriders

Le demi de sûreté québécois Marc-Olivier Brouillette a décidé de se joindre aux Roughriders de la Saskatchewan.

La formation de la LCF en a fait l'annonce, mercredi, ajoutant qu'elle avait également consenti un contrat au joueur Eli Bouka.

Brouillette avait conclu une entente avec les Roughriders en février dernier, mais il n’aura jamais porté son nouvel uniforme et avait plutôt opté pour la retraite.

Brouillette, 31 ans, a disputé sept saisons dans la Ligue canadienne de football, toutes avec les Alouettes.

En 103 matchs, il a réussi 195 plaqués en défensive, 31 sur les unités spéciales et huit sacs du quart. Il a également intercepté cinq passes et fait perdre le ballon à un adversaire à six reprises.

Lors de la saison 2016, il avait été nommé sur l’équipe d’étoiles de la section Est.