LHJMQ : l'heure des prédictions

Publié aujourd'hui à 19h09

Mis à jouraujourd'hui à 19h16

Question de changer un peu la présentation des prédictions en vue de la prochaine saison, je vous propose un chiffre clé par équipe.

Voici mes prédictions pour chaque section.

Section Est

Tigres de Victoriaville (20) : C’est le nombre de matchs d’expérience (saison et séries combinées) du gardien de l’équipe, Tristan Côté-Cazenave. Le jeune homme de 18 ans nous a montré de belles choses à sa première année, mais cette fois, les attentes sont grandes envers les Tigres, qui n’ont gagné qu’un tour éliminatoire en six ans. Victoriaville a la meilleure équipe de la section Est mais on joue de prudence dans les Bois-Francs, il n’y a rien d’acquis. Enfin repêché, Maxime Comtois est à surveiller.

Cataractes de Shawinigan (192) : C’est la récolte de points du défenseur Samuel Girard en trois saisons à Shawinigan. S’il est de retour de Nashville dans les prochaines semaines, le petit numéro 94 sera le meilleur joueur du circuit Courteau. Avec Girard et Brandon Gignac, les Cataractes peuvent vraiment chauffer les Tigres jusqu’à Noël. Le cas échéant, le DG Martin Mondou aura des décisions difficiles à prendre lors de la prochaine période de transactions. La brigade défensive des Cats est jeune; Mikhail Denisov devra être meilleur que durant le camp d’entraînement, où il a accordé 15 buts en trois parties.

Drakkar de Baie-Comeau (11) : Le dicton dit qu’on bâtit une équipe gagnante par le repêchage! C’est exactement ce qu’a fait le Drakkar dans les dernières années. Martin Bernard et sa bande misent sur un total de onze joueurs acquis lors d'un premier ou d'un deuxième tour du repêchage midget. C’est impressionnant. L’équipe est encore très jeune, mais on va commencer à voir le vrai visage de cette formation prometteuse.

Remparts de Québec (22) : Offensivement, les Remparts n’ont pas beaucoup à craindre en vue de la prochaine saison. S’ils ne comptent pas sur des marqueurs naturels, les Diables rouges vont marquer leur part de buts malgré tout. L’an dernier, Québec trônait encore au sommet de la section Est en décembre grâce aux performances de Callum Booth. Est-ce que Dereck Baribeau sera inspiré par son nouveau contrat avec le Wild? Le sort des Remparts y est étroitement lié. Le natif de Québec compte 22 victoires en carrière dans la LHJMQ.

Océanic de Rimouski (8) : L’Océanic a fait le plein de talent depuis la fin de la dernière saison. Parmi les huit joueurs âgés de 16 ou 17 ans, plusieurs bijoux : Alexis Lafrenière, Christopher Innis, Mathieu Bizier et Dmitry Zavgorodniy en tête de liste. Du groupe des huit, le gardien Colten Ellis, acquis des Screaming Eagles du Cap-Breton lors du dernier encan repêchage midget. Bref, beaucoup de (très jeunes) talents, ce qui nécessite aussi, de la patience.

Saguenéens de Chicoutimi (95) : La perte de quelques vétérans fera mal aux Saguenéens, mais c’est plutôt le vide laissé par Nicolas Roy qui sera difficile à combler au Royaume. Le grand numéro 55 a marqué 95 buts lors des deux dernières saisons (saison et séries combinées). Dans l’ombre de Roy l’an dernier, les frères Klima héritent de responsabilités accrues cette saison. L’ère Julio Billia est bel et bien terminée, les Bleus vont confier le filet à deux jeunes gardiens : Zachary Bouthillier et Alexis Shank. Ils seront bien occupés. Le DG Yanick Jean va sans doute transiger German Rubtsov et Olivier Galipeau à fort prix d’ici le 8 janvier.

Section Ouest

Armada de Blainville-Boisbriand (100) : Depuis cinq ans, l’Armada a joué 100 matchs en séries éliminatoires et l’équipe pourrait ajouter une autre tranche de 15 ou 20 matchs cette année. L’entraîneur-chef et DG Joël Bouchard pourra renflouer ses banques de choix en troquant quelques joueurs de 20 ans en surplus dans les prochaines semaines. Il faut surveiller le retour (ou pas) de Pierre-Luc Dubois, un élément clé de cette saison qui s’annonce prometteuse.

Phœnix de Sherbrooke (7) : Après une saison très difficile l’an dernier, le Phœnix veut renaître de ses cendres. L’équipe a mis la main sur Samuel Poulin, l'un des espoirs les plus prometteurs au Canada. Le DG de l’équipe, Jocelyn Thibault, a toutefois dû mettre une croix sur Anderson MacDonald, auteur de 29 buts à seize ans seulement. Thibault mise sur sept choix de premier ou deuxième tour en vue des deux prochains repêchages, une marge de manœuvre qui pourra permettre au Phoenix de se relancer cette année.

Huskies de Rouyn-Noranda (176) : Des 272 buts marqués la saison dernière, les Huskies en ont perdu plus de la moitié : 176. Les départs des Waked, Beaudin, Fontaine, Fortin, Dzierkals et Wiederer vont se faire sentir. Défensivement, Gilles Bouchard perd deux piliers, en Jérémy Lauzon, Philippe Myers, deux défenseurs d’Équipe Canada junior 2017. L’identité d’équipe de caractère demeure à Rouyn-Noranda et les Huskies seront compétitifs soir après soir, mais l’équipe n’a plus la force de frappe des dernières années.

Foreurs de Val-d’Or (5013) : C’est le nombre de lancers reçus en carrière par le gardien Étienne Montpetit, qui arrive à la conclusion de son stage junior dans la LHJMQ. Le vétéran de 20 ans a prouvé en séries l’an dernier qu’il pouvait faire la différence. Même les puissants Sea Dogs ont dû le mitrailler de 224 tirs pour éliminer les Foreurs! S’il est échangé, Montpetit pourrait rapporter gros aux Foreurs. Un bel avenir se prépare à Val-d'Or.

Voltigeurs de Drummondville (7) : On le sait, les Voltigeurs sont jeunes, très jeunes. Avec le départ de Mathieu Sévigny et d’Anthony Boucher, Drummondville se retrouve avec un total de sept joueurs âgés de 19 et 20 ans. Bref, le noyau de l’équipe est encore bien jeune. Fraîchement débarqué l’an dernier, Olivier Rodrigue a une grosse année devant lui avec le repêchage de la LNH qui se pointe à l’horizon. L’avenir de l’équipe, relancée par Dominique Ducharme, s’annonce très prometteur.

Olympiques de Gatineau (32) : Les Olympiques se sont taillé une place en séries lors des 32 derniers printemps. La tâche s’annonce difficile cette année, surtout que le nouveau DG de l’équipe, Alain Sear, a promis qu’il ne toucherait plus à sa banque de choix de repêchage pour préparer la rentrée dans le nouvel amphithéâtre en 2020. L’équipe doit prier le retour de Vitalii Abramov dans la LHJMQ, lui qui a manifesté le désir de quitter pour l’Europe s’il ne se taille pas un poste dans la LNH. Quand on veut bâtir une équipe par le repêchage, on doit être patient et accepter qu’il y ait des soirées plus difficiles, ce qui n’était pas la façon de faire des Olympiques dans les dernières années. Un petit 2 $ qu’ils feront les séries pour une 33e année de suite cette saison.

Section Maritimes

Titan d’Acadie-Bathurst (24) : En 2014-15, le Titan a récolté 42 points. Une saison plus tard : 60 points. L’an dernier : 84 points. La progression de l’équipe est incontestable. La prochaine saison ne fera pas exception à cette tendance. Antoine Morand et Jeffrey Truchon-Viel seront des menaces constantes en attaque. À la ligne bleue, Noah Dobson est l’un des meilleurs espoirs chez les défenseurs au pays. Le DG Sylvain Couturier possède un choix qui pourrait lui rapporter gros s’il veut magasiner : le choix de premier tour des Islanders de Charlottetown en 2018. C’est peut-être l’année du Titan.

Mooseheads de Halifax (4) : Sur papier, les Mooseheads seront imbattables dans deux ans. Le DG Cam Russell a bien joué ses cartes et l’équipe a de quoi faire rêver, avec Benoit-Olivier Groulx, Filip Zadina, Jared McIsaac, Alexis Gravel, Xavier Parent, Justin Barron et compagnie. Les Mooseheads peuvent établir une nouvelle marque dans l’histoire de la LHJMQ. Jamais une formation du circuit Courteau n’a vu quatre de ses joueurs être choisis en première ronde d’un même repêchage de la LNH. Les Sea Dogs détiennent le record avec trois choix de premier tour : Jonathan Huberdeau, Nathan Beaulieu et Zach Phillips en 2011. Quelle belle machine de hockey en devenir!

Screaming Eagles du Cap-Breton (11) : Après un pas de recul l'an dernier, les Screaming Eagles s'apprêtent à redevenir une force dans le circuit. L'équipe brille grâce à ses repêchages. La défense est jeune, mais le DG Marc-André Dumont compte sur un excellent duo de gardiens : Kyle Jessiman et Kevin Mandolese. Sa banque de choix pour 2018 est bien garnie : il détient huit choix dans les cinq premiers tours du prochain encan midget. Parlant de repêchage : les Screaming Eagles détiennent la plus longue séquence active de repêchages où ils ont eu au moins un joueur réclamé dans la LNH. Depuis 2008, 13 joueurs de l’équipe ont été choisis dans le circuit Bettman. Ils visent une 11e année de suite en 2018. Ça risque d’arriver : Mandolese est excellent.

Wildcats de Moncton (356) : Les Wildcats viennent de connaître la pire saison de leur histoire, mais ça ne se reproduira pas cette année. Avec les ajouts de Jakob Pelletier, Anderson MacDonald et de Jaxon Bellemay, la relance de la formation est bien en marche. Le défi des Wildcats est davantage défensif. Il faut remonter à 2005-06 (Rimouski) pour retrouver une pire performance défensive que les 356 buts accordés par Moncton l’an dernier. Un beau test pour le duo de gardiens formé par Matthew Waite et Mark Grametbauer en 2017-18.

Sea Dogs de Saint-Jean (3) : Champions trois fois en sept ans, les Sea Dogs espèrent éviter les lendemains difficiles vécus après leurs deux premiers titres. Après les championnats de 2011 et 2012, les Sea Dogs avaient terminé aux 16e et 17e échelons. Ils ont un meilleur noyau pour affronter le défi qui se présente devant eux cette fois-ci. Josh Dixon arrive à la barre d’une jeune formation, qui sera menée par Joseph Veleno. Le jeune Montréalais en est à sa troisième saison junior et si on revoit le joueur qui s’est démarqué au tournoi de la coupe Memorial en mai dernier, il sera choisi assez tôt dans le prochain repêchage de la LNH 2018. Le joueur des Sea Dogs repêché le plus tôt dans une séance de sélection de la LNH? Jonathan Huberdeau au troisième rang en 2011.

Islanders de Charlottetown (15) : C’est le numéro à surveiller cette saison chez les Islanders, celui du défenseur Pierre-Olivier Joseph. Déjà, l’intérêt pour les services du grand numéro 15 de l’équipe est élevé sur le «marché». Il y aura surenchère d’ici Noël, c’est certain. Avec une récolte de 96 points l’an dernier, la meilleure campagne de l’histoire de la concession, les Islanders s’apprêtent à vivre une reconstruction difficile. L’entraîneur-chef et DG Jim Hulton a du pain sur la planche s’il veut pousser les siens en séries éliminatoires. La pire saison dans l'histoire de l'équipe? Une récolte de 44 points en 2011-12.