Les Yankees remportent un troisième match de suite

Les Yankees de New York ont remporté un troisième match de suite en venant à bout des Twins du Minnesota par la marque de 11-3, mercredi après-midi, dans le Bronx.

La formation new-yorkaise balaie du même coup la série de trois matchs face aux Twins, qui ralentissent ainsi dans leur course pour une participation au match éliminatoire de la Ligue américaine.

Dans la victoire, le voltigeur Aaron Judge s’est rapproché du plateau des 50 circuits, lorsqu’il a propulsé sa 45e longue balle de la saison dans les gradins, en troisième manche. Judge a terminé la rencontre avec trois points produits.

Le receveur Gary Sanchez a lui aussi étiré les bras lors de ce même tour au bâton des Yankees.

Didi Gregorius a pour sa part claqué son 25e circuit de l’année, en quatrième manche. Le joueur d’arrêt-court a produit trois points et a été retiré sur des prises deux fois, en quatre présences dans le rectangle des frappeurs.

Quatrième manche productive

Alors que le pointage était de 3-3, les favoris de la foule ont explosé en ajoutant six points au tableau indicateur, en quatrième manche.

En plus du circuit de Gregorius, Greg Bird, Brett Gardner et Sanchez ont frappé des coups sûrs productifs.

Du côté des Twins, Kennys Vargas a obtenu deux des six coups sûrs des siens.

Jorge Polanco a quant à lui frappé un simple qui a poussé Jason Castro et Brian Dozier au marbre.

La victoire est allée au dossier du gaucher Chasen Shreve (4-1). Il n’a rien donné aux joueurs des Twins, retirant du même coup trois frappeurs sur des prises, en trois manches.

Le vétéran Bartolo Colon (6-14) a hérité du revers. Celui qui a déjà porté les couleurs des Expos de Montréal a passé seulement trois manches et un tiers sur la butte, accordant six points et sept coups sûrs.