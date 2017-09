Les Yankees continuent de courir après les Red Sox

Les Yankees de New York ont disposé des Twins du Minnesota 5-2, mardi, pour limiter leur retard à trois matchs sur les Red Sox de Boston au sommet de la section Est de la Ligue américaine.

Les Yankees (84-67) ont accentué leur avance à six rencontres au plus fort de la course aux meilleurs deuxièmes, devant les Twins (78-73) et les Angels de Los Angeles (76-73), qui disputaient cependant une rencontre face aux Indians de Cleveland plus tard en soirée.

Les Twins avaient pris des avance d’un point à 1-0 et 2-1 lors des trois premières manches, mais Brett Gardner a produit un point sur un simple en quatrième manche et les Yankees ont ensuite pris les rênes du duel.



Gardner a produit un autre point grâce à un double. L’inévitable Aaron Judge a frappé deux coups sûrs en quatre apparitions au bâton, produisant un point pour les Yankees. Starlin Castro a fait marquer l’autre point des vainqueurs, finissant la soirée avec trois frappes en lieu sûr.



Brian Dozier a marqué en première manche sur un roulant et Max Kepler a fourni l’autre point des Twins à l’aide de son 18e circuit de la saison.



C.C. Sabathia (12-5) a offert une performance de cinq retraits au bâton contre un seul but sur balles en six manches au monticule, concédant six coups sûrs au passage. Le lanceur partant des Yankees a dépassé Mike Lolich au troisième rang des lanceurs gauchers de l’histoire du baseball majeur avec 2836 retraits au bâton, derrière Randy Johnson (4875) et Steve Carlton (4136).