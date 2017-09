Les Royals sans pitié pour les Blue Jays

Les Royals de Kansas City ont été impitoyables face aux Blue Jays, mercredi soir, au Rogers Centre de Toronto, où ils ont signé une écrasante victoire de 15-5.

Les Royals ont porté le coup fatal à l’équipe locale dès la deuxième manche en marquant huit points. Alcides Escobar en a produit deux grâce à un simple. Eric Hosmer a fait de même en claquant un double.

Salvador Perez a conclu la manche en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture pour une 26e fois cette saison. Hosmer l’a précédé au marbre.

Les Royals sont revenus à la charge en sixième manche au cours de laquelle ils ont inscrit quatre points, notamment grâce au 18e circuit de la saison de Whit Merrifield et au 37e de Mike Moustakas.

Perez a quant à lui produit son troisième point de la rencontre en poussant Melky Cabrera à la plaque avec un optionnel.

Le réveil des Jays

Alors qu’ils étaient menés 13-0, les favoris de la foule sont finalement sortis de leur torpeur en septième manche. Teoscar Hernandez a d’abord produit deux points grâce à un double.

Raffy Lopez et Ryan Goins ont ensuite frappé des ballons-sacrifices qui ont permis aux Jays d’inscrire deux autres points. Plus tard dans la rencontre, Lopez a claqué un circuit en solo.

Jorge Bonifacio et Raul Mondesi ont complété la marque pour les Royals en huitième manche.

Le partant des Jays Brett Anderson (3-4) a subi le revers après avoir donné huit points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et un tiers de travail.

Du côté des Royals, la victoire est allée au dossier de Jakob Junis (8-2), qui a alloué quatre points dont deux mérités, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers au monticule.

Le troisième et dernier match de la série entre les Blue Jays et les Royals aura lieu jeudi, à Toronto.