Les Red Sox blanchissent les Orioles

Avec sa production de trois points, Hanley Ramirez a mené les Red Sox de Boston vers une victoire de 9-0 face aux Orioles, mercredi soir, à Baltimore.

Ramirez a produit deux points en cinquième manche grâce à un double. En neuvième, il a poussé Mookie Betts au marbre avec un simple.

Ce dernier a ouvert la marque pour les visiteurs en quatrième manche grâce à son 23e circuit de la saison, bon pour deux points.

Deven Marrero a également produit deux points pour les Red Sox avec la longue balle dans cette manche.

Dustin Pedroia a quant à lui permis à Sam Travis et Jackie Bradley fils de marquer en huitième avec un double.

Chris Sale (17-7) a livré toute une performance au monticule, retirant 13 frappeurs sur des prises et n’allouant que quatre coups sûrs en huit manches.

Wade Miley (8-14) a encaissé le revers après avoir donné six points, quatre coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches et un tiers.