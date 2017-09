Les Golden Knights narguent les Canadiens sur Twitter!

On devra attendre longtemps avant de voir une rivalité s’installer entre les Canadiens et les Golden Knights sur la patinoire. Sur Twitter, cela dit, c’est une tout autre histoire.

Le compte Twitter des Golden Knights s’est déjà imposé comme l’un des plus corrosifs de la LNH depuis son entrée en fonction et la tendance s’est poursuivie mercredi avec une flèche lancée à la glorieuse histoire du Tricolore.

Les Knights ont deux victoires en autant de matchs depuis le début des matchs hors-concours, mais un utilisateur a vite tenu à rappeler que ces deux victoires ne sont rien par rapport aux 24 Coupes Stanley des Canadiens de Montréal.

«Mais c’est aussi deux victoires de plus que le nombre de Coupes Stanley remportées par les Canadiens depuis 1993», a écrit l’équipe de Vegas.

But we've also won two MORE times than @CanadiensMTL have won the Stanley Cup since 1993�� https://t.co/BIQWecreHd

L’équipe derrière le compte Twitter des Canadiens n’a visiblement pas apprécié la pointe et a répliqué : «Tant mieux pour vous! Vous devez être tellement fiers de cet incroyable accomplissement hors-concours.»

Good for you! You must be very proud of this incredible preseason accomplishment.

Et c’est à ce moment que les Golden Knights ont frappé fort. Très fort.

We're definitely proud! But not as proud as @CanadiensMTL are of how many championships they won when there were only 6 teams in the league�� https://t.co/FaK14I2XLz