Les Giants ont le dessus sur les Rockies

Brandon Crawford a claqué sa 14e longue balle de la saison dans un gain au compte de 4-0 des Giants face aux Rockies du Colorado, mercredi soir, à San Francisco.

Le joueur d’arrêt-court a étiré les bras lors de la troisième manche, après que son coéquipier Buster Poser ait poussé Joe Panik à la plaque, grâce à un ballon-sacrifice.

Panik a placé la balle en lieu sûr à trois occasions, en plus de toucher le marbre deux fois.

Dans la défaite, Jonathan Lucroy s’est démarqué dans le rectangle des frappeurs avec une récolte de trois coups sûrs.

Matt Moore (6-14), un gaucher de 28 ans, a mérité la victoire. Il a accordé six coups sûrs et aucun point en six manches.

La défaite est allée au dossier de Tyler Chatwood (8-13). Il a concédé cinq coups sûrs et trois points en six manches.