Le dilemme de Leo Komarov

L’attaquant Leo Komarov des Maple Leafs de Toronto fait face à un drôle de dilemme : jouer avec sa visière complètement en place ou l’enlever.

L’attaquant finlandais, qui évolue avec une visière qu’il relève au-dessus de ses yeux, a été forcé de l’enlever, mardi soir, lors de la rencontre préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa.

«L’arbitre m’a dit qu’ils avaient changé les règles et que je devais placer la visière en bas. Mais je ne vois pas à travers. C’est pour cette raison que je la mets de cette façon», a dit Komarov au réseau Sportsnet après la partie.

«Ce n’est pas que je sois arrogant ou quoi que ce soit. J’ai toujours joué comme ça. Alors je l’ai enlevé, mais je ne me sens pas en sécurité sans», a-t-il ajouté en précisant qu’il trouvait cela bizarre de jouer à visage complètement découvert.

Son entraîneur lui a recommandé de s’habituer à bien placer sa visière.

«Je lui ai dit : "tu as de jeunes enfants à la maison. Tu as tes yeux. Baisse ta visière et habitues-tu toi dans les entraînements"», a précisé Mike Babcock.

En 2013, la Ligue nationale de hockey, avec l’accord de l’Association des joueurs, a décidé de forcer les recrues à porter la visière. Ceux qui jouaient sans jusque-là avaient toutefois droit à une exemption.

Selon Sportsnet, 90 % des joueurs de la ligue portent maintenant une visière.