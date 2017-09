L'Atlanta United FC écrase le Galaxy

Yamil Asad a fait bouger les cordages à deux reprises pour mener l’Atlanta United FC vers un gain au compte de 4-0 face au Galaxy de Los Angeles, mercredi soir, au stade Mercedes-Benz.

Le milieu de terrain a inscrit son premier but à la 16e minute, avant de compléter un jeu amorcé par Héctor Villalba et Miguel Almiron, quatre minutes plus tard.

C’est Josef Martinez qui a brisé la glace pour les favoris de la foule.

Miguel Almiron a finalement complété la marque, lors de la 43e minute d’action. En plus de ses deux réussites, Asad a obtenu des mentions d’aide sur les deux autres buts des siens.

Les favoris de la foule ont eu possession du ballon un peu plus de 64 % du temps, alors que les visiteurs ont décoché un seul tir cadré.