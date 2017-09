Justin Schultz tranche en prolongation

Justin Schultz a joué les héros, lors de la période de prolongation pour procurer une victoire de 6-5 aux Penguins face aux Red Wings de Detroit, mercredi, à Pittsburgh.

Jake Guentzel s’est également démarqué dans la victoire. Le jeune attaquant a fait scintiller la lumière rouge à une reprise, en plus d’amasser des mentions d’aide sur les deux réussites d’Adam Johnson et celles de Conor Sheary et Schultz.

Greg McKegg a lui aussi fait bouger les cordages pour les Penguins.

La réplique des Red Wings est venue des bâtons de Darren Helm, Ben Street, Gustav Nyquist, à deux reprises et Matt Lorito.

Matt Murray et Tristan Jarry ont repoussé 32 des 37 rondelles dirigées vers eux, tandis que Jimmy Howard et Tom McCollum ont accordé six buts sur 37 lancers.