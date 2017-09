Jose Altuve, le grand oublié!

Publié aujourd'hui à 07h41

Le qualificatif «grand» est rarement utilisé pour décrire une personne de 5 pi 6 po et 165 lb. Pourtant, le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve est sans aucun doute un grand oublié dans le monde du baseball. Chaque fois que le débat fait rage à savoir quels sont les meilleurs joueurs du baseball majeur, son nom n'apparaît jamais dans les discussions. Encore cette année, il est régulièrement ignoré dans les discussions entourant le choix du joueur par excellence dans la Ligue américaine.

Prenons le temps d’analyser sa présente saison et sa carrière. En 2014, il a établi le record de concession des Astros pour le plus grand nombre de coups sûrs en une saison (225). Il a été sélectionné quatre fois au match des étoiles, sans oublier ses trois Bâtons d’argent et un gant doré.

Altuve a remporté le championnat des frappeurs en 2014 et 2016

Pour mieux décrire la perception d’un joueur de baseball, je vais utiliser le symbole d’une voiture. Un frappeur de coups de circuit se promène dans une voiture luxueuse tandis qu’un frappeur de simples possède une voiture familiale.

Cette année, mérite-t-il le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine? Il a la meilleure moyenne au bâton, est deuxième pour le nombre de coups sûrs, quatrième pour les buts volés et sixième pour les points marqués.

Les journalistes voteront-ils pour le frappeur de coups de circuit ou le col bleu, Altuve.

C’est à vous de décider!

Y-a-t-Il un lanceur dans l’avion?

Prenons le temps de regarder seulement les lanceurs dans la section Est de la Ligue américaine. Hormis les lanceurs des Red Sox et des Yankees, il n’y a pas beaucoup de lanceurs partants de qualité à bord de l’avion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Orioles, les Rays et les Jays ont un total combiné de cinq lanceurs avec au moins 10 victoires. Les Orioles comptent sur deux lanceurs dans cette catégorie et les deux autres formations, les Rays et les Jays, ont un nombre phénoménal... d'un seul par équipe.

Le manque de lanceurs de qualité est la raison principale pour laquelle le baseball majeur a établi cette année une nouvelle marque pour le nombre de coups circuits dans une saison.

Une pensée pour les Blue Jays

L’avenir n’est pas dans le passé, mais dans le futur!