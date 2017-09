Jean-Simon Roy sera opéré à Québec

Jean-Simon Roy passera sous le bistouri en octobre et il espère être prêt pour le début du camp d’entraînement des Eskimos d’Edmonton.

Victime d’une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou à son deuxième match dans la LCF, Roy a obtenu l’autorisation des Eskimos d’être opéré et d’effectuer sa période de réhabilitation à Québec. Il est rentré à la maison dans les derniers jours puisque les Eskimos profitent actuellement d’une semaine de congé.

«Ils m’ont laissé revenir à Québec parce qu’ils savaient que je serais bien entouré, a raconté l’ancien bloqueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval. Ils savent aussi que je serai opéré par un excellent orthopédiste (François Marquis). À Edmonton, il doit y avoir 30 joueurs sur la liste des blessés et les thérapeutes sont débordés. J’aurai plus d’attention ici.»

Malchance

Disputant son premier match le 10 août à Ottawa, Roy s’est blessé la semaine suivante à Winnipeg face aux Blue Bombers. «Je me suis blessé sur une couverture de placement qui a avorté, a-t-il expliqué. Nous ne sommes pas habitués à ce type de séquence, on ne se prépare pas pour ça et nous sommes plus vulnérables. J’ai tenté de me libérer d’un bloc et j’ai réussi, mais mon genou a cédé. Ce fut une malchance. Je savais qu’il s’agissait d’une blessure sérieuse dès le départ et une résonnance magnétique a confirmé quelques jours plus tard que le ligament était complètement déchiré et non pas partiellement, ce qui aurait pu me permettre de terminer la saison.»

Patience

Bien que sérieuse, cette blessure ne change pas les plans de Roy. «Ça ne change pas mes projets, a-t-il assuré. Mon objectif est d’être prêt pour le début du camp d’entraînement en juin. C’est réaliste de croire que je serai prêt à ce moment, mais le directeur gérant (Brock Sunderland) et l’entraîneur-chef (Jason Maas) ont tenu le même discours avant mon départ pour Québec. Ils seront patients si je ne suis pas prêt.»

Utilisé sur trois jeux comme garde à gauche lors de son baptême des rangs professionnels à Ottawa et lors de deux parties présaison, Roy estime qu’il a eu le temps de démontrer sa valeur. «J’ai joué trois quarts contre les partants des Blue Bombers en match présaison et la direction a pu voir ce dont j’étais capable, a-t-il indiqué. Parce qu’il y a beaucoup de changements dans la LCF, je vais me présenter au prochain camp sans rien prendre pour acquis.»