Erik Cole officialise sa retraite et devient ambassadeur chez les Hurricanes

Après deux saisons d’inactivité, Erik Cole a officialisé sa retraite du hockey de la LNH, mercredi.

Cole, 38 ans, a choisi de prendre sa retraite en temps que membre des Hurricanes de la Caroline, pour qui il remplira désormais le rôle d’ambassadeur.

L’ailier a connu les meilleures saisons de sa carrière en Caroline de 2001 à 2011, mais a aussi réalisé une campagne de 35 buts en 2011-2012 avec les Canadiens de Montréal avant d’entrer en phase de déclin.

Cole a soulevé la coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006, mais n’avait disputé que deux rencontres lors de ces éliminatoires à cause d’une blessure.



L’Américain a brièvement porté les couleurs des Oilers d’Edmonton en 2008-2009 avant de retourner chez les Hurricanes lors de la même campagne.

Cole s’est joint au CH en 2011 à titre de joueur autonome et a disputé la saison la plus productive à Montréal (61 points) avant de faire l’objet d’une transaction avec les Stars de Dallas, celle du retour de Michael Ryder chez le Tricolore, en 2012-2013.



À sa dernière saison dans la LNH, en 2014-2015, Cole a inscrit 33 points en 57 matchs avec les Stars de Dallas avant de finir sa carrière avec les Red Wings de Detroit, où il a engrangé ses derniers six points en 11 parties.

Les blessures ont limité le nombre de parties disputées par Cole à 892; il a inscrit 265 buts et 267 aides pour un total de 532 points dans sa carrière, ajoutant 14 points en 46 rencontres des séries.