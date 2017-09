L'ex-défenseur de Manchester United Rio Ferdinand se convertit en boxeur

L'ancien défenseur international anglais Rio Ferdinand a confirmé mardi son intention de se reconvertir à 38 ans comme boxeur professionnel.

«La boxe est un sport incroyable pour le corps et l'esprit. J'ai toujours été passionné par ce sport, a assuré Ferdinand mardi. C'est un défi que je ne prends pas à la légère. Il est clair que tout le monde ne peut pas devenir boxeur.»

Grand fan de boxe, Ferdinand (81 sélections et plus de 300 matches avec Manchester United), avait confié dans le passé avoir passé du temps à la salle pour pratiquer ce sport, et reconnu que la pratique de cette discipline l'avait beaucoup aidé après la perte de sa femme Rebecca Ellison, décédée des suites d'un cancer du sein en 2015.

S'il réussissait dans son entreprise, annoncée lundi par la presse britannique, Ferdinand deviendrait le premier footballeur à accomplir une reconversion sur un ring depuis Curtis Woodhouse, ancien buteur de Sheffield Wednesday, sacré champion de Grande-Bretagne des super-légers en 2012.

Ferdinand, qui avait pris sa retraite en mai 2015, va participer à un programme lancé par l'entreprise de paris sportifs Betfair et sera entraîné par l'ancien champion WBC des super-moyens Richie Woodhall.

Ferdinand devra convaincre le BBBC, l'organisme qui gère la boxe professionnelle au Royaume-Uni, de lui accorder une licence.

«Je pense qu'avec du temps, Rio peut boxer au niveau professionnel. Il a une puissance naturelle dans la main droite, très en forme et il a très envie d'apprendre», a estimé Woodhall, ancien médaillé de bronze olympique, qui a toutefois concédé que la technique de son poulain était encore «brute».