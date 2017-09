Rick Nash en territoire inconnu

Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant des Rangers de New York Rick Nash amorcera une campagne dans la LNH sans avoir de contrat pour la saison suivante.

Nash n’a jamais eu à se prévaloir du statut de joueur autonome. En 2005, il avait signé un contrat de cinq ans avec les Blue Jackets de Columbus.

Puis en 2009, il a accepté un lucratif pacte de huit ans et 62,4 millions $ des Blue Jackets, un an avant l’échéance de son contrat précédent. La campagne 2017-2018 représentera donc la dernière de ce pacte. Et il n’a toujours rien en poche pour 2018-2019.

«Je n’ai pas de contrat pour la prochaine saison, a souligné Nash au site de LNH. Alors, c’est pour cela que je joue (cette saison).»

À 33 ans, Nash a passablement ralenti. Lors de la dernière campagne, il a amassé 38 points en 67 rencontres. En 2015-2016, c’était 36 points en 60 duels. En 2013-2014, c’était 39 points en 65 parties. C’est donc dire qu’au cours des quatre dernières saisons, le franc-tireur n’a fracassé le plateau des 40 points qu’à une reprise; 69 points en 79 matchs en 2014-2015.

Évidemment, à la lumière de ses performances des dernières années, si Nash désire un autre contrat l’an prochain, il devra assurément accepter une diminution substantielle de salaire.

«La balle est dans mon camp, a continué Nash. Ce n’est pas un secret que ce sera une saison importante pour moi.»

Toutefois, si l’on se fie aux commentaires de l’entraîneur des Rangers, Alain Vigneault, la production offensive de Nash ne représente qu’une partie de son efficacité.

«Il a marqué 23 buts (la saison dernière), mais il a été l’un de nos attaquants les plus efficaces dans les deux zones de la patinoire, a souligné Vigneault. J’ai beaucoup d’attentes envers lui. Il est l’un de nos vétérans et est un exemple (pour nos jeunes joueurs).»

De son côté, Nash aimerait trouver le fond du filet plus souvent.

«Je dois être meilleur, a-t-il confié. J’ai comme but de marquer 50 fois chaque saison, mais 30 serait un beau chiffre.»

Nash a été le premier choix au total du repêchage de 2002. Il a marqué 416 buts et 989 matchs dans la LNH.