Karl Alzner, un joueur «irremplaçable»

Publié aujourd'hui à 12h37

Mis à jouraujourd'hui à 12h43

Quel sera l'impact du défenseur Karl Alzner avec les Canadiens cette saison? C'est la question que plusieurs amateurs se posent. En fait, vous êtes nombreux à vous inquiéter de la tenue de la brigade défensive dans son ensemble. On verra.

Lorsque Alzner s'est entendu avec le Tricolore le 1er juillet dernier, il avait plusieurs offres sur la table. Quatre à cinq équipes, selon ce que l’on m'a dit, avaient un intérêt marqué à l'endroit de l'arrière de 6 pi 2 po.

Les Canadiens s’étaient manifestés avant même l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On lui avait fait visiter la ville et les installations pour tenter de le convaincre. Les Stars de Dallas voulaient également l'inviter, mais ont finalement acquis un autre défenseur gaucher, Marc Methot.

Alzner voulait jouer dans un vrai marché de hockey. C'était l'un des critères les plus importants. Il a choisi Montréal. Il aurait facilement pu aller ailleurs. Il voulait relever le défi.

Ses statistiques individuelles n'attirent certainement pas le regard. Il ne marque pas beaucoup de buts. Il ne produit pas beaucoup de points non plus, ce qui explique pourquoi certains contestent le salaire moyen de 4,6 millions $ par année qu’il touchera pour les cinq prochaines saisons.

Premièrement, la plus grande qualité d'Alzner est sa constance. Il ne commet presque pas d'erreur. Il fait les bons jeux et lit ce qui se passe sur la patinoire. Il est fiable et se retrouve rarement sur la liste des blessés.

Deuxièmement, il est très respecté par ses anciens coéquipiers. J'ai vraiment l'impression que les Capitals de Washington s'ennuieront de ses services. L’un des finalistes au trophée Vézina l'an passé, Braden Holtby, m'a surpris en me parlant du nouveau numéro 22 des Canadiens.

«C'est un rêve pour un gardien de jouer avec lui, a admis Holtby. Il a toujours été là depuis mon arrivée dans la LNH. Je me suis vraiment aperçu à quel point il était bon et important à l'équipe lorsqu'il s'est blessé lors des séries éliminatoires l'an dernier. Il était irremplaçable.»

T.J. Oshie, également des Capitals, a qualifié Alzner du «défenseur le plus intelligent avec qui j'ai joué». Ce n’est quand même pas rien quand on considère tous les défenseurs avec qui il a évolué dans la Ligue nationale et aux Jeux olympiques.

Alzner n'est pas un Andrei Markov. Ce sont deux défenseurs complètement différents. Mais à sa façon, il marquera l'édition 2017-2018 des Canadiens. C'est le genre de joueur qui n'a pas peur de payer le prix et de se sacrifier pour son équipe et ses coéquipiers. C'est le genre de joueur que les partisans gagneront à connaître.