Où aboutira Zachary Fucale?

Lorsque les Canadiens de Montréal ont appelé Zachary Fucale avec le 36e choix du repêchage de 2013, le constat fut unanime. À moins que Carey Price ne change d’adresse, Fucale n’obtiendra jamais plus que le rôle de gardien substitut avec le Canadien.

Quatre ans plus tard, on se demande maintenant s’il peut espérer occuper un poste plus important que celui d’auxiliaire... avec le Rocket de Laval. Si oui, pendant combien de temps ?

En plus de Charlie Lindgren, confortablement assis sur la chaise de troisième violon derrière Price et Al Montoya, Michael McNiven semble sur le point de devancer le Québécois dans la hiérarchie des hommes masqués du Tricolore.

«Je n’ai jamais pensé que ça allait être facile. La situation est pareille partout dans la ligue», a-t-il indiqué, plus tôt cette semaine.

D’ailleurs, McNiven et Fucale sont impliqués dans une course aux allures de qui perd gagne. En effet, celui qui se verra rétrograder avec le Beast de Brampton est celui en qui le Tricolore fondera le plus d’espoir.

Expérience enrichissante

Cette course, Fucale s’en fout éperdument.

«Je veux simplement jouer. Que ce soit à Montréal ou à Laval, je veux jouer et prouver que je peux le faire avec les meilleurs», a-t-il déclaré, omettant volontairement Brampton.

Envoyé dans la ECHL à la fin d’octobre 2016, Fucale a disputé 46 matchs avec le Beast. Au cours de cette saison, il a conservé un dossier de 25-12-4. À première vue, sa moyenne de buts alloués de 3,17 et son taux d’efficacité de ,898 paraissent faibles. Cependant, sur ses 46 présences devant le filet, il a affronté 30 tirs et plus à 25 occasions.

«C’est une ligue très offensive. On jouait trois matchs en trois soirs dans trois villes différentes», a assuré le gardien de 22 ans. En jouant tous ces matchs, j’ai gagné beaucoup d’expérience. Ce fut très positif pour moi de jouer là-bas.»

Cependant, ce n’est que lorsque Lindgren succédera à Montoya, ce qui pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense, que l’on connaîtra les véritables plans du Canadien à l’égard du Rosemèrois.