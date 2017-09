Mike Montgomery dominant face aux Rays

Mike Montgomery a connu une excellente soirée de travail au monticule pour mener les Cubs de Chicago vers un gain de 2-1 face aux Rays, mardi soir, à St. Petersburg.

Montgomery (7-8) a accordé un seul coup sûr et un point en six manches complètes de travail. C’est Brad Miller qui a envoyé la balle de l’autre côté de la clôture, face au lanceur partant des Cubs.

Dans la victoire, Kyle Schwarber a lui aussi cogné une longue balle. Il s’agit de sa 28e de la saison.

Javier Baez a produit l’autre point des siens, grâce à un double qui a poussé Addison Russell jusqu’à la plaque.

La défaite est allée au dossier de Chris Archer (9-11). Il a concédé quatre coups sûrs et deux points en six manches. Il a également retiré six frappeurs sur des prises.