Max Pacioretty vit «les plus beaux moments de sa vie»

Max Pacioretty entame sa troisième année à titre de capitaine des Canadiens de Montréal et parole de «Patch», il ne s’est jamais aussi bien senti.

À la demande de Jonathan Drouin, le Québécois était flanqué de son capitaine, mardi, lorsqu’il a annoncé son important engagement de 500 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

La présence de Pacioretty à cet événement démontre encore une fois que l’Américain maintenant âgé de 28 ans a appris à savourer ses responsabilités, surtout depuis la fin de la dernière saison.

Car son été, Pacioretty l’a passé à Montréal plutôt que de s’éloigner de la pression médiatique montréalaise. L’une des meilleures décisions de sa vie, a-t-il confié à Dave Morissette.

«J’ai emménagé au centre-ville et je sens que je suis en parfait contrôle dans tous les aspects de ma vie actuellement, a indiqué le capitaine du Tricolore. Les gens me questionnent souvent sur la pression, mais chaque fois que je sors de chez moi, les gens ne me disent que du positif dans la rue. Je n’ai eu aucune rencontre négative.»

«Le fait de passer l’été ici a changé ma vie, c’était la meilleure façon pour moi d’apprendre à savourer cette pression.»

«Les plus belles années de ma vie»

Clairement, Max Pacioretty aborde la prochaine saison avec un positivisme renouvelé. Son discours est un vent de fraîcheur dans un marché montréalais où les joueurs sont souvent encouragés à quitter la ville l’été afin de s’éloigner de la négativité qui peut entourer l’équipe.

«Les gens sont entraînés à regarder le côté négatif, mais il y a beaucoup plus de positif dans ma vie et c’est là-dessus que je me concentre, note Pacioretty. On nous habitue à tourner le dos à tout ce qui peut être négatif et à l’attention médiatique, et je ne dis pas que je suis ici pour accaparer l’attention, mais je veux simplement profiter de ma vie.»

«Ce sont les plus belles années de nos vies, nous jouons pour les Canadiens de Montréal et je porte le “C” pour l’organisation avec le plus d’histoire de la LNH. Tout ce que je voudrais, c’est arrêter le temps pour en profiter le plus possible! Ma famille et moi vivons un rêve en ce moment.»

Voyez dans son intégralité l’entrevue de Max Pacioretty en compagnie de Dave Morissette dans la vidéo au haut de l’article.