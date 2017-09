Le gardien Nicola Riopel touche enfin à son rêve de la LNH

Le chemin pour atteindre la LNH est ardu pour certains. Celui du gardien québécois Nicola Riopel l’a mené un peu partout dans les rangs mineurs et même jusqu’en France. À 28 ans, il goûtera finalement à de l’action dans la Ligue nationale de hockey, mardi, dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay.

Repêché en cinquième ronde en 2009 (142e au total) par les Flyers de Philadelphie, le produit des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ a roulé sa bosse longtemps, et c’est peu dire.

Après un premier séjour dans la Ligue de l’Est (ECHL) en 2010, il prendra la route de l’Europe en 2012 où il évoluera notamment à Rouen, en France. Il effectuera un retour dans la ECHL en 2015 avec le Rush de Rapid City, pour finalement aboutir, la saison dernière, avec les Wings de Kalamazoo.

«Quand j’ai été repêché par les Flyers, je venais d’avoir des années record dans le junior. Je pensais que j’étais près de la LNH, mais c’est là que tu t’aperçois que tu n’es pas aussi proche que tu penses, raisonne Riopel lorsqu’il est questionné sur son parcours. Aujourd’hui, j’ai 28 ans, pas 18, mais c’est une expérience que personne ne pourra m’enlever au moment de prendra ma retraite.»

Riopel admet d’ailleurs avoir été ému lorsqu’il a appris que le Lightning lui ferait confiance contre les Hurricanes de la Caroline.

«J’étais un peu ému au début parce que je n’avais jamais eu la chance de porter le chandail d’une équipe de la LNH, même pour un match hors-concours.»

«Je ne crois pas que c’était leur plan de m’insérer dans un match, mais plus le camp avançait, plus mon niveau d’intensité augmentait et je crois que je ne leur ai pas donné d’autres choix que de me récompenser», poursuit-il.

C’est d’ailleurs son ancien entraîneur des gardiens de but à Moncton, Frantz Jean, qui occupe ce même rôle aujourd’hui à Tampa Bay, qui lui a laissé entendre qu'il obtiendrait sa chance.

«Il est venu me voir avec un sourire pour me dire que je devrais recevoir une bonne nouvelle aujourd’hui», raconte Riopel.

Le gardien de Belœil espère maintenant s’établir comme gardien à temps plein dans la Ligue américaine de hockey et peut-être, une fois son poste acquis, continuer de causer des surprises. Pour le moment, il se trouve derrière Andrei Vasilevskiy, Peter Budaj et Michael Leighton dans l’organigramme du Lightning. Le jeune gardien Connor Ingram fera aussi partie de l’équation devant le filet.