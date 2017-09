Jonathan Drouin fait un don de 500 000 $ au CHUM

Jonathan Drouin s’engage à long terme avec la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Le nouvel attaquant des Canadiens de Montréal a fait un don de 500 000 $ sur 10 ans, a annoncé l’hôpital en conférence de presse mardi après-midi.

Il devient aussi ambassadeur de la Fondation du CHUM et espère amasser 5 millions $ supplémentaires grâce à son implication.

«Jonathan s’implique de plusieurs manières. En plus de donner un demi-million de dollars à la Fondation, il s’engage à récolter 5 millions $ par l’entremise de diverses activités, dont des tournois de golf, des parties de hockey-balle et des signatures d’autographes», a énuméré le porte-parole de la Fondation, l’auteur et comédien Claude Meunier.

«Nous sommes très fiers d’avoir Jonathan comme ambassadeur, a-t-il poursuivi. Tout le monde connaît l’amour du public québécois pour les Canadiens. On voudrait que le CHUM soit dans l’ADN des Québécois, comme le deviendra bientôt Jonathan.

«C’est une grande nouvelle : Jonathan est maintenant au centre du CHUM et des Canadiens! C’est un grand geste de sa part.»

Quant au principal intéressé, il a voulu remercier Serge Savard pour l’avoir «initié à m’engager auprès de la Fondation du CHUM».

«Quand les gens de la Fondation m’ont approché pour devenir ambassadeur, j’ai tout de suite été intéressé et j’ai voulu m’impliquer. Le lien s’est fait assez rapidement.»

«J’espère pouvoir inspirer d’autres jeunes à s’informer sur la Fondation. J’ai aussi l’intention d’encourager d’autres personnes à s’y impliquer. J’espère bien jouer mon rôle. Mon engagement est sérieux et sincère.»

Le capitaine de l’équipe, Max Pacioretty, était sur place avec Drouin.