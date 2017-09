Jaromir Jagr tenté par la KHL?

Le Tchèque de 45 ans Jaromir Jagr serait peut-être tenté d'effectuer un retour dans la Ligue continentale de hockey.

En effet, les représentants de Jagr auraient disucté avec le Neftekhimik de Nizhnekamsk, tel que rapporté par le média russe Sport-Express.

Jagr a également affirmé ne pas être intéressé par un contrat d'essai, jugeant qu'«après 25 ans, elles (les équipes) savent quel genre de joueur je suis».

Le Tchèque a également révélé que si aucune équipe de la LNH ne se manifeste, qu'il tentera sa chance en Europe pour, notamment, évoluer aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Neftekhimik's GM (Yakupov's father) says they're in talks with Jagr's representatives. Assures that they have enough money to sign him #KHL — Igor Eronko (@IgorEronko) September 19, 2017

Jaromir Jagr on signing a tryout: 'I'm not gonna go for it. It's funny we talk about it. After 25 years they know what kind of player I am' — Igor Eronko (@IgorEronko) September 19, 2017

Jaromir Jagr: 'There're 3-4 teams we talk to. If I know for sure it's no NHL then I gonna look for something else in Europe' — Igor Eronko (@IgorEronko) September 19, 2017

Jagr a disputé 1711 matchs dans la LNH, amassant 1914 points. Il a également porté les couleurs de l'Avangard de Omsk dans la KHL pendant trois saisons entre 2008 et 2011.

Le Tchèque a évolué pour les Panthers de la Floride au cours des trois dernières campagnes.