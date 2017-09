Eugenie... toujours plus bas

Publié aujourd'hui à 16h03

Un autre chapitre de la saga d’Eugenie Bouchard vient de s’écrire.

Mais n’achetez pas le livre tout de suite... on sent qu’il y en aura d’autres. Beaucoup d’autres.

Et la plupart d’entre vous ne s’attendent pas à ce que le roman se termine bien. En fait, personne ne peut prédire comment ça peut finir. Seulement spéculer.

Dans ce chapitre, Bouchard vient de voir un entraîneur la plaquer. Un autre.

Nick Saviano, Nathalie Tauziat, Nick Saviano (2e séjour), Sam Sumyk, Thomas Hogstedt, Nick Saviano (3e séjour), Thomas Hogstedt (2e séjour). C’est à peu près ainsi que se sont succédé les entraîneurs d’Eugenie Bouchard depuis sa percée de 2012, alors qu’elle a gagné le tournoi junior de Wimbledon, puis de son émergence au sein de la WTA en 2013 et 2014.

Oui, vous avez raison de le rappeler, les changements subits et fréquents d’entraîneur, c’est courant dans le tennis professionnel.

Mais là, il y a odeur de découragement.

Le précédent chapitre, écrit la veille, voyait la joueuse native de Westmount être rétrogradée au 86e rang... Elle avait annulé sa participation à la Coupe Banque Nationale de Québec en prétextant un virus qui l’avait frappé lors son (très) court passage lors des Internationaux de tennis des États-Unis, à Flushing Meadows.

Évidemment, on a tout de suite sauté aux conclusions en alléguant que Bouchard ne voulait pas avoir à se justifier pour sa sortie expéditive de ce tournoi, 12 mois plus tôt, en claquant la porte sans signer d’autographes et sans rencontrer les médias.

Mais, ce qui alimente surtout les suspicions, c’est ce type de photos, publié par un certain Elliot Loney, sur les médias sociaux. Celui qui est maintenant célèbre pour courir les tournois et y performer son imitation de Rafael Nadal, se trouvait dans un établissement new-yorkais en compagnie, notamment, d’Eugenie Bouchard. Et cette dernière avait effectivement l’air affaiblie... mais pas par un virus.

Always a good night out generating with these legends @geniebouchard @dee3vl #litfam #generationstation #nyc #symphony #banter #squadonpoint Une publication partagée par Elliot Loney (@elliot_loney) le 6 Sept. 2017 à 22h25 PDT

Cela dit, facile de faire dire à une photo ce que l’on veut et je reste prudent. Eugenie n’avait pas de match le lendemain (elle en a rarement, depuis quelque temps) et elle avait totalement le droit de sortir. Elle est majeure et vaccinée.

Genie et les réseaux sociaux...

Mais si elle avait un minimum de jugement, elle s’arrangerait pour ne pas apparaître ainsi, soit peu de temps avant ou peu de temps après devoir justifier un forfait par un virus. Il n’y a peut-être pas de relation entre les deux... mais qui veut prendre une chance?

Et il est là le problème d’Eugenie Bouchard, bête de réseaux sociaux.

Le bon côté de la chose, c’est qu’elle est vue... très vue sur ces plateformes. Et pour ses commanditaires, c’est du pur bonbon. Même si elle a dégringolé au classement, au cours des deux dernières années, elle demeure l’ambassadrice hyper médiatisée que ces entreprises espèrent. Et même sur le plan tennistique, elle demeure une bonne représentante pour la WTA et les organisateurs des tournois qui continue à la positionner la majeure partie du temps, sur le central, lors des matchs de premier tour. Ce privilège n’est certainement pas celui des Mona Barthel, Alison Van Uytvank, Ahsley Barty ou même Carla Suarez Navarro.

Mais le mauvais côté de la chose, c’est qu’elle ne semble pas avoir trouvé le filtre qui lui ferait choisir le bon moment (ou le moment tout court) pour publier ou ne pas publier. Pour permettre à une autre personne de publier ou ne pas publier.

Et c’est ainsi que partent rumeurs et quolibets.

Et pourtant...

Toutefois, des personnes de sa garde rapprochée nous jurent qu’elle continue d’aimer le tennis, qu’elle continue de s’entraîner comme une professionnelle, dans l’espoir de remonter vers des niveaux connexes à son talent.

Je pense ici à Sylvain Bruneau, responsable de l’élite féminine chez Tennis Canada et capitaine de l’équipe canadienne de Fed Cup. Et s’il y a une personne intègre, dédiée et professionnelle, c’est bien Sylvain Bruneau, à qui je donnerais le Bon Dieu sans confession.

Mais Sylvain n’est pas tenu de tout dire ce qu’il voit ou ce qu’il pense. Et c’est correct.

Mais force est d’admettre que la débandade d’Eugenie est bien réelle. Et elle ne semble pas vouloir s’arrêter.

Car à tout cela s’ajoute un élément non négligeable, soit sa confiance en elle. Et sans cet élément, il y a des athlètes pouvant potentiellement être numéro un au monde qui ne perceraient pas le Top 100.

Et des joueuses ou des joueurs comme ça, au tennis professionnel, il y en aurait pour remplir un stade de 5 000 places.

Ai-je jeté l’éponge dans le cas d’Eugenie? Pas encore... et je suis patient.

Car il y a des histoires à la Sloane Stephens, Caroline Wozniacki ou Venus Williams qui continuent de survenir et qui nous rappellent que, peu importe les bas fonds que vous visitez, il y a une possibilité de remonter.

Encore faut-il mettre le tennis au premier rang des priorités.