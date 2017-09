Un plan de match tout simplement parfait

Publié aujourd'hui à 11h26

Samedi, on a eu droit à une correction en règle des Redmen par les Stingers. Une victoire de 68-16. C’était 30-0 après un quart. J’avais l’impression de voir l’attaque de Concordia d’il y a 2 ans. Le plan de match offensif était parfait.

Après avoir conditionné ses adversaires au sol lors des 2 premiers matchs de la saison, le coordonnateur offensif Matt Connell est revenu à la charge avec le jeu aérien samedi face à l’équipe qui l’a vu réécrire le livre des records du RSEQ comme quart-arrière.

Sa progression de jeu était parfaite. Il a eu beaucoup de succès tôt dans la rencontre en utilisant des actions de jeu au sol pour faire réagir des secondeurs anxieux de ralentir le porteur Jean-Guy Rimpel. Les ouvertures aériennes au 2e niveau étaient géantes.

Je n’avais d’ailleurs pas revu le joueur par excellence de la saison 2015, Trenton Miller, en aussi grande forme depuis sa saison charnière. Il a découpé la défense de McGill de toutes les façons possibles. Il a mis son gros bras à contribution des 2 côtés du ballon, en zones courtes et profondes et contre tous les types de défenses que Ronald Hilaire lui a présentées.

Avec ses 472 verges par la passe et 6 touchés, Trenton Miller a orchestré une des performances les plus impressionnantes des dernières années au RSEQ. C’est le genre de match que son coach actuel a si souvent réussit à faire, mais dans l’uniforme rouge et blanc.

Mettons que samedi après-midi, j’ai eu mal à mon alma mater....

La renaissance d’un grand programme?

J’ai au moins pu me consoler avec mon autre ancienne organisation.

J’ai eu le privilège de gagner 3 Bols d’or avec les Diablos du Cégep de Trois-Rivières entre 2003 et 2005. C’était les grandes années d’un grand programme.

Pour toutes sortes de raisons, l’organisation est ensuite tombée en chute libre. Deux changements d’entraîneur-chef plus tard, les Diablos viennent de gagner leurs 2 premiers matchs de la saison pour la première fois depuis 2009.

Un des capitaines d’équipe à mon époque a repris fièrement les rênes de l’équipe depuis l’an passé. François Dussault était le candidat idéal pour tourner le bateau rouge et blanc à 180 degrés.

Je faisais allusion aux différentes carences de l’équipe depuis une dizaine d’années, la principale étant certainement liée au recrutement local. Lors de son premier entre-saison, Dussault a réussi à convaincre quelques-uns des meilleurs joueurs de la région.

C’est d’ailleurs avec un quart-arrière de première année, Charles Cossette, qu’il a battu ses 2 premiers rivaux de 2017.

Vous pouvez m’accuser de chauvinisme... et vous avez complètement raison!

Le prochain 2.0

La semaine passée, je vous parlais du porteur de ballon Joanik Masse, qui domine outrageusement la première division collégiale avec le Ceégep Lévis-Lauzon. Cette semaine, je mets l’accent sur un joueur du Séminaire St-François qui fait la même chose au niveau juvénile...et ce depuis 3 ans.

En 2015, on me demandait de siéger sur un comité pour étudier une demande de promotion de niveau concernant Kalenga Muganda. Puisqu’il dominait tellement le niveau cadet, on souhaitait le faire passer au niveau juvénile en secondaire 3.

Pour des raisons de maturation physique et de sécurité, la demande a été acceptée. C’était la première fois qu’une demande de la sorte allait de l’avant.

À sa première saison juvénile, il a été nommé joueur le plus utile de la ligue. Il a répété l’exploit l’an passé. En fait, à ses 2 premières saisons, il a cumulé 2630 verges au sol et 32 touchés.

Il complète son stage secondaire cette année et continue de tout casser avec 499 verges et 8 touchés en 3 matchs.

Il est dominant et poursuivra assurément cette domination aux niveaux collégial et universitaire. Reste maintenant à savoir où!