Brian Boyle reçoit un diagnostic de cancer

Le centre des Devils du New Jersey Brian Boyle a reçu le diagnostic d'un type de cancer qui affecte la moelle osseuse, soit la leucémie myéloïde chronique.

Le médecin des Devils, Michael Farber, a indiqué que le cancer avait été détecté tôt dans son développement et qu’il pourrait être traité à l’aide de médication.

Devils Dr. Michael Farber announces that Devils C Brian Boyle has a type of cancer of the bone marrow that is treatable with medication.