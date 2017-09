Brad Marchand n'aime vraiment pas l'application du règlement sur les mises en jeu

C’est le sujet de l’heure depuis le début des camps d’entraînement dans la LNH : la nouvelle application du règlement sur les infractions au cercle des mises en jeu ne fait pas l’unanimité et mardi, ce fut au tour de Brad Marchand de se prononcer.

Le règlement veut qu’un arbitre décerne une pénalité mineure à un joueur qui ne se présente pas correctement au cercle, soit les patins à l’intérieur des marques sur la patinoire, sans les toucher. L’équipe en défensive se positionne en premier, suivie de celle en attaque.

La règle n’est pas nouvelle, mais c’est la première fois qu’elle est appliquée aussi rigoureusement par les arbitres. À preuve, dix pénalités ont été décernées pour violation au règlement lundi seulement, alors que pratiquement aucun joueur n’était pénalisé par le passé pour ce genre d’infraction.

«Cette règle est une vraie farce», a laissé tomber la petite peste des Bruins de Boston Brad Marchand quand les journalistes l’ont questionné à ce sujet. Marchand n’a pas disputé la rencontre préparatoire contre les Canadiens, mais il n’a pas aimé ce qu’il a vu en regardant les matchs à la télévision.

«On ruine le hockey avec ce règlement. La LNH va devoir agir parce qu’on ne peut pas disputer toute la saison comme ça. C’est brutal», a poursuivi Marchand.

L’attaquant a indiqué que les ailiers sont toujours pressés de récupérer la rondelle pour aider leur joueur de centre et que de décerner des pénalités pour ce genre de violations va trop loin.

«Il faut carrément être une statue, on ne peut pas bouger. Je crois avoir vu une séquence où il y avait une supériorité numérique qui est devenue un 4 contre 4 avant même que la rondelle ne soit déposée au cercle des mises en jeu. C’est une vraie farce!»

Si Marchand n’a pas mâché ses mots, d’autres ont été plus prudents, préférant parler d’adaptation.

«Il n’y a pas de patin ou de contact avec le corps. J’ai trouvé ça correct. C’est sûr qu’il y a beaucoup de punitions là-dessus, mais on va s’adapter j’imagine», a déclaré Phillip Danault lundi après la rencontre.

Son entraîneur Claude Julien n’était pas nécessairement du même avis : «Je ne sais pas jusqu’à quel point ils vont être sévères. Les meilleurs centres de la LNH sont les meilleurs tricheurs. On dirait que c’est juste une bataille de force de bras et ça donne l’avantage au plus gros joueur», a-t-il évoqué en point de presse.