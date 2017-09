Wayne Rooney condamné par un tribunal britannique

L'attaquant vedette d'Everton Wayne Rooney a été condamné lundi par le tribunal de Stockport à une suspension de permis de conduire de deux ans pour conduite en état d'ébriété au début septembre.

Le tribunal de la banlieue de Manchester a aussi condamné le joueur, qui avait plaidé coupable, à cent heures de travaux communautaires à réaliser durant les douze prochains mois.

Les avocats de Rooney avaient demandé au juge de ne pas imposer de travaux communautaires en raison de l'implication actuelle du joueur dans des oeuvres de charité.

Mais le juge a expliqué «ne pas être convaincu» qu'une forte amende «ait le même effet» pour un très riche joueur de football qu'une condamnation à des travaux communautaires.

«J'accepte bien sûr la condamnation du tribunal et j'espère pouvoir me rattraper un peu en faisant des travaux communautaires», a écrit le joueur marié depuis 2008 et dont la femme attend le quatrième enfant, dans un communiqué.

«Je veux m'excuser publiquement de mon impardonnable manque de jugement pour avoir conduit alors que j'étais au-dessus de la limite légale. Je me suis déjà excusé auprès de ma famille, de mon entraîneur, de mon président et de tout le monde à Everton. Maintenant, je tiens à m'excuser auprès de tous les partisans et de tous ceux qui m'ont soutenu et suivi durant ma carrière», a-t-il ajouté, refusant de faire un commentaire à la presse à sa sortie du tribunal.

L'international de 31 ans avait été arrêté près de son domicile du Cheshire au nord-ouest de l'Angleterre dans la nuit du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre au volant d'une voiture avec un taux d'alcoolémie de près de trois fois supérieur à la limite autorisée en Angleterre et au Pays de Galles.

Peu avant ces évènements, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre avait été vu dans un bar posant au côté du joueur de cricket Jack McIver dans le village d'Alderley Edge, au sud de Manchester.

Rooney, qui est retourné cet été dans son club formateur d'Everton après 13 années à Manchester United, a annoncé sa retraite internationale en août.