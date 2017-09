Eugenie Bouchard continue de glisser au classement

La Québécoise Eugenie Bouchard, qui avait déclaré forfait pour la Coupe Banque Nationale à Québec, est maintenant 87e, en baisse de huit échelons, lundi, lors de la publication du nouveau classement de la WTA.

Bouchard n'a donc pas disputé de tournoi depuis sa défaite au premier tour des Internationaux des États-Unis et a déclaré forfait pour le tournoi de Séoul, qui s'est amorcé, lundi.

Sa compatriote Françoise Abanda, qui a atteint les quarts de finale à Québec, est maintenant 115e, en hausse de sept positions. La Canadienne Biance Andreescu a fait un bond similaire, étant maintenant 158e.

Le top 20 du classement WTA est resté inchangé, toujours dominé par l'Espagnole Garbine Muguruza et la Roumaine Simona Halep, mais la Kazakhe Zarina Diyas et la Belge Alison Van Uytvanck, qui ont décroché la veille leur premier titre sur le circuit, bondissent aux 63e (+37) et 68e (+30) rangs respectivement.

Diyas, 23 ans, s'est imposée à Tokyo tandis que van Uytvanck, 23 ans également, a remporté le tournoi de Québec.

Classement WTA au 18 septembre:

Garbine Muguruza (ESP) 6.030 pts Simona Halep (ROM) 5.965 Elina Svitolina (UKR) 5.640 Karolina Pliskova (CZE) 5.520 Venus Williams (USA) 4.756 Caroline Wozniacki (DEN) 4.640 Johanna Konta (GBR) 4.520 Svetlana Kuznetsova (RUS) 4.410 Dominika Cibulkova (SVK) 3.770 Jelena Ostapenko (LAT) 3.502 Agnieszka Radwanska (POL) 3.460 Madison Keys (USA) 3.403 Petra Kvitova (CZE) 3.310 Angelique Kerber (GER) 3.156 Kristina Mladenovic (FRA) 3.095 CoCo Vandeweghe (USA) 2.764 Sloane Stephens (USA) 2.711 Anastasija Sevastova (LAT) 2.295 Elena Vesnina (RUS) 2.140 Caroline Garcia (FRA) 2.135

Top 40 ATP inchangé

Le sommet de la hiérarchie mondiale du tennis dominée par l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer reste inchangé lundi après une semaine de Coupe Davis, le premier changement dans le classement ATP intervenant avec l'arrivée de l'Américain Steve Johnson au 44e rang (+1).

Le Canadien Denis Shapovalov, qui a aidé le Canada à vaincre l'Inde lors d'une rencontre de barrage du Groupe mondial, conserve sa 51e place.

Son compatriote Milos Raonic est toujours au 11e échelon du classement mondial. Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil est désomrais 81e, en hausse d'une place.

Finalement, le jeune Québécois de 17 ans Félix Auger-Aliassime a grimpé de sept places pour maintenant pointer au 161e échelon, en raison du fait qu'il a atteint les quarts de finale du tournoi de catégorie Challenger de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.

Classement ATP au 18 septembre: