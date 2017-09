«Personne n'a ressorti du groupe», trouve Claude Julien

Le premier match préparatoire des Canadiens de Montréal en vue de la saison 2017-2018 a, sans surprise, manqué un d’éclat lundi à Québec.

Le CH s’est incliné 3-2 devant les Bruins de Boston. Claude Julien avoue qu’il pourra se faire une meilleure tête sur l’état de ses forces plus le camp d’entraînement progressera.

«Il ne faut pas s’emporter avec un premier match préparatoire, a prévenu l’entraîneur-chef des Canadiens après la rencontre. Il y avait beaucoup de rouille. Le match (intra-équipe) Rouges contre Blancs avait plus d’enthousiasme. Le rythme du match était bien aujourd’hui, mais c’était un peu plus laborieux.

Le mélange de vétérans comme Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher et Andrew Shaw avec des espoirs comme Daniel Audette, Jérémy Grégoire ou encore Antoine Waked rend l’évaluation plus difficile.

Rien pour aider la cause de Julien et de son personnel, «personne n’a vraiment ressorti du groupe» au Centre Vidéotron.

«Notre jeu de transition n’était pas à point. On avait quand même des bonnes chances à l’attaque et on a frappé quatre poteaux je pense.»

À voir dans la vidéo ci-dessus : le point de presse de Claude Julien