Malcolm Subban à la recherche de constance

La progression d’un gardien est souvent plus longue que pour les patineurs et Malcolm Subban ne fait pas exception.

Repêché en 2012, le choix de première ronde des Bruins n’a disputé que deux matchs dans la LNH depuis le début de sa carrière professionnelle, en 2013.

Ces deux brefs passages de Subban dans la LNH n’ont d’ailleurs pas été très concluants. À son premier match, en 2014-2015, Subban a accordé trois buts sur six tirs avant d’être retiré tandis que l’an dernier, il avait également cédé à trois reprises sur 13 lancers avant que son entraîneur ne sorte le crochet.

Subban est actuellement impliqué dans une lutte à trois pour le poste d’auxiliaire de Tuukka Rask avec Anton Khudobin, qui a occupé ce rôle pour la majorité de la saison dernière, et Zane McIntyre.

S’il s’estime prêt à jouer dans la LNH, le frère de P.K. reconnaît qu’il doit démontrer plus de constance afin de devenir un gardien régulier dans la grande ligue.

« Dans la Ligue américaine, j’ai été au-dessus de la moyenne sans plus et ce n’est pas là où je veux être. Je dois être plus constant. Par contre, j’ai eu une très bonne fin de saison l’an dernier et un excellent été d’entraînement. J’aime mon camp jusqu’à présent. Tout ce que je peux faire, c’est être meilleur à chaque match que je joue », a-t-il mentionné.

« Je n’ai pas été parfait »

À l’écouter parler, d’ailleurs, on imagine difficilement un plus grand critique de Malcolm Subban que... Malcolm

Subban lui-même. Lundi, il a cédé à deux reprises sur 17 lancers et il préférait voir le verre à moitié vide.

«Le match de ce soir [lundi] n’est pas un match no 7 mais je joue comme si c’en était un. Je n’ai pas été parfait ce soir et je vais travailler pour l’être. J’ai fait de bons arrêts mais, sans être strictement négatif, je préfère me concentrer sur ce que j’aurais pu faire mieux. »

En 32 rencontres dans la Ligue américaine l’an dernier, Subban a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,41 et un taux d’efficacité de ,917.