LNH: un sursis pour les gardiens

Les gardiens de but de la Ligue nationale de hockey auront droit à un sursis quant à une nouvelle pièce d’équipement qu’ils devront porter dans le futur.

L’an dernier, les portiers ont dû enfiler en cours de saison des plus petits pantalons. Cette mesure vient de la décision de la ligue, il y a trois ans, de réduire l'équipement des gardiens de but.

Cette saison, les gardiens devaient se présenter à leur camp d’entraînement respectif avec un nouveau plastron (qui comprend également les épaulières) plus moulant. Toutefois, le tout n’aura pas lieu et les gardiens pourront conserver le même plastron qu’ils portaient l’an dernier, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie.

