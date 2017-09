Les Carabins à l’honneur cette semaine

Les Carabins de l’Université de Montréal ont bien été représentés au sein des honneurs hebdomadaires du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ). Le secondeur Samuel Rossi et le botteur Félix Ménard-Brière ont respectivement été nommés joueurs défensif et des unités spéciales de la semaine, lundi.

Le quart-arrière des Stingers de Concordia Trenton Miller a quant à lui été récompensé pour sa prestation offensive.

Rossi a réussi quatre plaqués, un sac du quart et une interception, dans la victoire de 28-1 des siens contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, vendredi.

Ménard-Brière a pour sa part maintenu une moyenne de 45,9 verges par botté de dégagement. Il a réussi à refouler ses adversaires à l’intérieur de la ligne de 20 verges à cinq reprises.

Finalement, Miller a complété 23 de ses 31 passes pour 472 verges et six touchés, dans la victoire de 68-16 des siens face aux Redmen de McGill. Les six passes pour le majeur représentent par ailleurs un record de concession.