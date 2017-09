Les Canucks s'entraînent dans la brume à Shanghai

Les Canucks de Vancouver ont tenu un premier entraînement en sol chinois, mardi, et les images provenant de l’intérieur du Mercedes-Benz Arena de Shanghai sont bien différentes de ce à quoi les amateurs de hockey sont habitués.

À l’intérieur de l’aréna, qui n’a pas été construit pour accueillir des parties de hockey, mais plutôt des concerts, l’humidité est vite devenue un problème. Le brouillard qui flottait plusieurs mètres au-dessus de la patinoire durant la séance d’entraînement est d’ailleurs sans doute ce qui a le plus attiré l’attention au premier jour de l’aventure chinoise de la LNH.

Heureusement, la situation est revenue à la normale plus tard dans la journée pour la séance d'entraînement des Kings.

#LAKings practice has begun. Fog has rolled out. pic.twitter.com/vkDSUGfOe4