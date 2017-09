Les Canadiens renvoient Antoine Samuel à Baie-Comeau

Les Canadiens de Montréal ont annoncé, lundi, le renvoi du gardien de but Antoine Samuel au Drakkar de Baie-Comeau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Samuel avait été invité par l'organisation à participer à son camp d'entraînement.

Le gardien de but de 20 ans disputera ainsi une dernière saison dans la LHJMQ. Il a montré une fiche de 19-25-2, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,902 en 52 parties, au cours de la dernière campagne.

Samuel n'a pas été sélectionné au repêchage amateur de la LNH.

Il a porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan et du Drakkar dans le circuit Courteau.

Thank you @CanadiensMTL for an amazing experience. Really looking forward to start my final season in the Q with @DrakkardeBaieCo #Imback pic.twitter.com/8FG2YQkqgK