L'application du règlement des mises en jeu fait réagir

La Ligue nationale de hockey (LNH) resserre la vis cette saison au cercle des mises en jeu.



Le règlement 76.6 veut qu’un arbitre décerne une pénalité mineure à une équipe qui commet deux infractions sur la mise en jeu, mais cet article du livre des règlements n’était appliqué que lascivement par les officiels antérieurement.

Tout a changé avec le début des matchs préparatoires en vue de la saison 2017-2018, lundi. Le match entre les Devils du New Jersey et les Capitals de Washington a été ponctué par plusieurs de ces pénalités.



Lors du match des Canadiens de Montréal au Centre Vidéotron de Québec, les Bruins de Boston ont été victimes de ce règlement en début de première période et ont ainsi perdu une supériorité numérique quand Ryan Spooner a dû se rendre au cachot pour deux minutes.



Comme pour n’importe quelle modification aux règlements, la LNH devra vraisemblablement s’ajuster.



«Je ne sais pas jusqu’à quel point ils vont être sévères, a déploré Claude Julien, entraîneur-chef du CH. Les meilleurs centres de la LNH sont les meilleurs tricheurs. On dirait que c’est juste une bataille de force de bras et ça donne l’avantage au plus gros joueur.»



Phillip Danault a tenu des propos moins radicaux que son patron après la rencontre.



«Ç’a brisé le rythme du match beaucoup, mais je comprends que la LNH veuille changer les règlements, a nuancé le joueur de centre. Moi, j’ai bien aimé ça, y’a moins de "trichage". Le meilleur au cercle de mise en jeu gagne.

«Il n’y a pas de patin ou de contact avec le corps. J’ai trouvé ça correct. C’est sûr qu’il y a beaucoup de punitions là-dessus, mais on va s’adapter j’imagine.»